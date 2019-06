UNIKÁTNÍ SBÍRKY. Poslední šanci vidět několik oceňovaných výstav mají lidé v brněnském Moravském zemském muzeu. „S posledním červnem končí třeba hojně navštěvovaná a již dvakrát prodloužená výstava Chvála sběratelství v Dietrichsteinském paláci,“ uvedla mluvčí muzea Barbora Javorová. Lidé v ní uvidí unikátní sbírky, například motýlů. Naposledy se lidé podívají také na trio výstav ke stému výročí vzniku samostatného Československa či do cestovatelské expozice Tajemná Indonésie – Tamtamy času v Paláci šlechtičen. Na léto instituce láká na specializované vycházky s odborníky k různým tématům.

ROZLOUČENÍ SE SVĚTEM PANENEK. Jen do konce června milovníci historických hraček shlédnou unikátní výstavu v brněnském Letohrádku Mitrovských. „Výstava Na návštěvě u panenek lidem nabízí výjimečnou kolekci domečků a pokojů pro panenky od roku 1890. Součástí expozice jsou i miniaturní obchody či školní třídy,“ uvedl vedoucí produkce letohrádku Petr Lukas. V létě bude v objektu výstavní pauza.



Výpravu za panenkami doporučuje třeba návštěvnice Marta Viktorová. „Mám ráda výstavy historických hraček a tato se mi zdála velmi zajímavá. Většinou totiž bývají vystavené jen panenky,“ řekla žena.



ZA HISTORII MOTORISMU. Samé novinky naopak s koncem školního roku čekají na návštěvníky brněnského Technického muzea. Nedávno v něm otevřeli několik výstav, věnovaných třeba cestě člověka na Měsíc, nebo historii sportů. „Ukážeme počátky sportování v Brně. Nosnými tématy jsou veslování, cyklistika, motorismus a šerm,“ nastínila za muzeum Zuzana Betáková.



OSTRÁ VÝSTAVA OPĚT OTEVŘENÁ. K začátku července se navíc lidem v technickém muzeu opět otevře dočasně uzavřená expozice nožířství. „Přibudou do ní předměty ze středověku, třeba dobové meče, jedna část bude nově věnovaná loveckým nožům. Novinkou expozice je rovněž porovnání bájných mečů s meči ze Star Wars,“ uvedla Betáková.



OSLAVA STOLETÍ VELKÉHO BRNA. Na Špilberku uplynulý víkend skončila výstava Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy. Muzeum města Brna však na léto přichystalo pro návštěvníky hned dvě nové expozice. „Začátkem července představíme dílo sklářského výtvarníka Petra Stanického, který používá i kov a dřevo. Mimo hrad, v Křížové chodbě Nové radnice, otevřeme výstavu 100 let Velkého Brna. Historickými fotografiemi připomene připojení okolních obcí k Brnu,“ pozval mluvčí muzea Michael Kalábek. Návštěvu výstav na Špilberku v létě zpestří několik komentovaných prohlídek.