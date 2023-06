Recesistická akce Mělnická Jizerská 50 má za sebou derniéru. Třicátý ročník běhu na běžkách po dlažbě na náměstí Míru, s lavinou na cestě a pivem po každém kole, byl zároveň ročníkem posledním. V sobotu provázelo závod bláznivé počasí, ve kterém se střídalo skoro letní vedro s prudkými lijáky.

Recesistický závod Mělnická Jizerská 50 - potřicáté a naposledy | Video: Deník/Petra Špitálská

Když se Mělník může na jeden den v roce nacházet v Jizerských horách a městem se navzdory skutečnosti, že není nikde ani špetka sněhu, prohánějí běžkaři, proč by v červnu nemohlo přijít typické aprílové počasí.

OBRAZEM: Chůze i promenáda v plavkách. Módní soutěž v Brně ovládla dvojčata

Už před zahájením závodů zažil Mělník sluníčko i přeháňky, které dokonce přinesly i drobné kroupy, a v podobném duchu to pokračovalo až do večera. Početní diváci se před deštěm schovávali v podloubí a za sluníčka lemovali trať a fandili dobrodruhům na běžkách.

Třicetkrát - a dost

Letos naposledy. Už dlouho předem hlásil kvartet pořadatelů, že třicetkrát – a dost. Alespoň nenajde-li se nová parta nadšenců, která by to po nich převzala.

Co je to Mělnická Jizerská 50:

* k prvnímu ročníku v roce 1993 patřily ještě sáňky a mělnický strmý kopec zvaný Jeptišák, ten se naštěstí nesjížděl, směr byl opačný a závodilo se ve dvojicích

* od roku 1994 už byly ve hře běžky

* jezdilo se několik kol kolem náměstí, kde to na dlažbě svištělo jako na pěkně uježděném sněhu

* po každém kole do sebe závodník nalil pivo, dámy pouze malé

* podmínkou bylo zimní vybavení, případně i oděv, pokud tedy neměl závodník převlek, ať už sólový, nebo týmový

* na cestě čekala na všechny zákeřná lavina