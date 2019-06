Dařilo se mu pak i v Letňanech – v dobách největší syslí slávy kolem roku 2005 zde žilo asi 600 jedinců. Proto byla tato lokalita zařazena do evropského systému cenných přírodních území známých pod názvem Natura 2000. Sysel je chráněný i dle českých zákonů (viz informace v rámečku).

Ovšem jak šel čas, syslů v Letňanech ubývalo. V roce 2013 zde už ochránci přírody evidovali jen zhruba padesátičlennou kolonii. Poslední jedinec byl zde pak spatřen vloni. O příčinách úbytku lze jen spekulovat. Zazněly i názory, že konci syslů někdo úmyslné pomohl, ovšem odborníci vidí několik potenciálních důvodů.

Rovina mezi svahy

Pedagog České zemědělské univerzity Jan Farkač, který se této otázce věnuje, vidí jako jednu z možných příčin konfiguraci terénu, který je v Letňanech plochý, i když syslům prý svědčí spíše prosluněné svahy. Z tohoto důvodu se také domnívá, že opětovné oživení syslí populace v Praze – Letňanech by z hlediska ochrany tohoto ohroženého druhu nemělo valný smysl. Zastává proto názor, že ochranáři by se měli orientovat spíše na jiné lokality, jak říká, „přírodě bližší“.

Redakce Deníku oslovila v této souvislosti i mluvčí Prahy 18 Hanu Saitzovou. Ta nás ovšem odkázala na členy zastupitelstva, kteří se v této oblasti lépe orientují, totiž na Tomáše Rašku a Olafa Deutsche. Bohužel, pan Deutsch, který zároveň vede spolek Zdravé Letňany, nám na otázky zaslané e-mailem neodpověděl.

Hledání rovnováhy

Z internetových informací však vyplývá, že spolek preferuje opětovné osídlení letiště syslem obecným, s tím, aby pro obyvatele Letňan plocha nadále sloužila jako zelená oáza.

Hledání východiska nebude jednoduché. Záměr někdejšího pražského primátora Pavla Béma, který chtěl ze sysla udělat maskota olympiády, se však v dohledné době jistě nesplní. Ani ne kvůli sysli samotnému, ale kvůli tomu, že olympijské plány skončily u ledu.

Co možná nevíte



* Sysel obecný (Spermophilus citellus) patří do řádu hlodavců. Na rozdíl od příbuzné veverky je to hlodavec zemní.

* Dorůstá do délky okolo 20 centimetrů a dosahuje váhy 200–400 gramů. Charakteristické jsou velké oči, malé ušní boltce a krátký ocas.

* Dříve žil v přírodě hojně, nyní je však spíše vzácný. Podle jedné z teorií je důvodem úbytek vhodných ploch.

* V Evropě je označen za kriticky ohrožený druh a podléhá zákonné ochraně (v ČR dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb.).