Lídr zastupitelského klubu Spojených sil konkrétně zmínil fakt, že se už řadu měsíců vlečou výběrová řízení na pozici ředitele magistrátu i důležitého IT odboru. Hlavní výhrada se pak týká zakázky na externí analýzu k projektu výstavby družstevních bytů na městských pozemcích. Jeho přípravu má na starosti radní Spojených sil Hana Marvanová, podle které primátor minimálně do začátku tohoto týdne zpracování nezbytných podkladů „nesmyslně blokoval“.

Vyslovení nedůvěry

Krajský výbor TOP 09 kvůli tomu vyslovil Hřibovi hlasy 26 z 27 přítomných členů nedůvěru a vyzval k zahájení tzv. dohodovacího řízení. K němu se přistupuje s cílem vyřešit vážnější spory uvnitř koalice a rozhodnout, jestli má smysl.

„Není to z naší strany osobní útok ani útok proti koalici. Je to vyjádření nespokojenosti s chováním pana primátora, který k nám nepřistupuje jako k rovnocenným partnerům. Musím připomenout, že všechna tři koaliční uskupení získala ve volbách třináct mandátů a my jsme přesto udělali dva zásadní ústupky – přenechali jsme Pirátům post primátora a vyloučili kvůli hnutí Praha sobě spolupráci s ODS, jež je nám programově nejbližší,“ zdůraznil Pospíšil. Během dohodovacího řízení by chtěl také „zrevidovat“ dosavadní výsledky členů rady.

Hřib: udělalo se hodně práce

Druhá „polovina“ Spojených sil, kterou představuje hnutí STAN, je ale smířlivější a volá po „méně okázalém“ vyřešení sporů. Pro hnutí je udržení stávající pražské koalice důležité i z celostátního pohledu. „Musíme nalézt kompromis – jen pokud se dokážeme domluvit, tak můžeme čelit komunistickým a nacionalistickým tendencím v naší zemi,“ komentoval spory v Praze předseda STAN Vít Rakušan.

Primátor Hřib Pospíšilovy námitky nechápe a příčiny vidí v nedorozumění. „Výzvu pana Pospíšila vítám a rád se s ním setkám, abych mu práci všech radních osobně odprezentoval. Jsem totiž přesvědčen, že se udělalo velké množství práce. S radními jak za TOP 09, STAN a Praha sobě se mi spolupracuje velice dobře. Jsou to skuteční odborníci, kteří ženou Prahu k lepšímu. Pirátům záleží na vyjasnění situace s TOP 09,“ reagoval na výhrady Hřib.

Alternativy nejsou

Jiří Pospíšil odmítá, že má kritika vůči Hřibovi sloužit hlavně ke zviditelnění strany, která se celostátně potácí kolem hranice zvolitelnosti do sněmovny. „Nebyli jsme to my, kdo toto napětí vyvolal. Piráti se už zřejmě vidí jako vítězové příštích voleb, jak dosvědčují i výroky poslance Michálka o konci TOP 09 a Miloslava Kalouska,“ uvedl Pospíšil, který také zopakoval, že bude prosazovat program v zastupitelstvu i s opoziční ODS.

Povolební karty jsou ale rozdané jasně. TOP 09 slíbila voličům, že nepůjde do koalice s hnutím ANO. A tak se bez Pirátů neobejde, pokud chce zůstat „u kormidla“. Jediná alternativa v podobě koalice Spojených sil, ODS a Prahy sobě totiž zase není „na pořadu dne“ podle Jana Čižinského, předsedy zastupitelů hnutí Praha sobě. „Současná koalice je za nás z hlediska plnění programu nejlepší, jakou můžeme mít, a do žádných mediálních sporů nebudeme vstupovat,“ řekl Deníku Čižinský.