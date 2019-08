Velké rozpaky vyvolává už dva měsíce trvající uzavírka výpadovky z Chrudimě na Slatiňany a Žďár nad Sázavou.

Výpadovka z Chrudimi do Slatiňan je otevřena jen v jednom směru. V opačném musí zvláště kamiony po 20kilometrové objíždce. Foto: Deník/Kamil Dubský | Foto: Deník/Kamil Dubský

Patnáct let starý povrch pouze asi 800metrového úseku bylo podle státních silničářů nutné opravit letos. Další dva nebo tři roky, než bude dostavěn obchvat Chrudimě, kdy by objížďky přinesly mnohem méně komplikací, by to prý nepočkalo.