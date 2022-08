„Měli jsme je v prvním vchodě přímo v baráku a keř před domem je potkany přímo prolezlý, mají tam nory a klidně pobíhají po chodníku. Plošná deratizace řízená městem moc nezabrala, a tak chlapi vloni kupovali nástrahy ze svého a pokládali je do míst největšího výskytu. Bohužel všude se nelze dostat, a tak je to věčný boj,“ potvrdila obyvatelka jednoho z domů Ilona Kudrnová.

Na vzrůstající populaci potkanů už se nemohla dívat místní obyvatelka Ilona Šebestyánová, a tak se obrátila na radnici se žádostí o okamžitý zásah. „Máme to tady úplně zamořené, běhají venku u kontejnerů, hodně jich mezi domy. Úplná zoologická zahrada,“ popsala neutěšenou situaci.

Po konzultaci s radnicí po celém sídlišti vyvěsila letáky s varováním pro chovatele psů. Ti by měli při venčení používat vodítko. Volně položené otrávené nástrahy jsou pro ně velkým nebezpečím. To se nelíbí některým obyvatelům sídliště, kteří poukazují na to, že jed mohou pozřít i další živočichové, třeba kočky nebo ježci. Chrudimská veterinářka Zuzana Mravíková v diskusi na facebooku si nebere servítky. „To mi chcete říct, že někdo pokládá otrávené návnady volně na ulici? Takže je pes na vodítku nesežere? Jestli se dozvím o jednom jediném úhynu jedince necílového druhu, tak budu hnát kompetentní osoby k zodpovědnosti,“ zdůraznila zvěrolékařka.

Jediné řešení?

Ovšem současný postup je zřejmě jediným účinným řešením. „Situace s potkany je víc než hrozná a rozhodně ji nevyřeší jednorázové deratizační zásahy. To už jsme vyzkoušeli na jaře. Lokální deratizace bude provedena mezi ulicemi Na Šancích a Hradištní u všech popelnicových přístřešků, ale především na veškeré zeleni – zejména na svahu mezi domy, kde je výskyt největší,“ uvedla Hana Luptáková z městského odboru územního plánování a regionálního rozvoje.

Deratizační firma položila první otrávené nástrahy minulý týden. „Jde o granule v sáčcích, které umisťujeme hluboko do děr společně s pěnou, která v kontaktu s hlodavcem způsobí jeho uhynutí. Už máme zpětnou vazbu v podobě několika mrtvých potkanů. Technik je posbírá a položí další nástrahy. Takhle to bude trvat jednou týdně po dobu jednoho měsíce. Posléze vše vyhodnotíme a určí se další postup,“ řekl jednatel firmy Milan Zavadil.

Držet psy na vodítku je podle jeho slov v místech deratizace vhodné. „Granule jsou ale silně hořké, určitě by jim nechutnaly. A kočka? Za svou praxi jsem nezažil, že by je některá pozřela. Samozřejmě nebezpečí existuje, když zvíře sežere mrtvého potkana, tam už je to zlé,“ varoval Zavadil.

„Domnívám se, že problém je i na straně provozovatele kanalizace, požádali jsme proto Vodovody a kanalizace i Vodárenskou společnost Chrudim, aby vyřešily potkany v rámci svých sítí,“ řekl starosta František Pilný.

Kanály jsou pro hlodavce ideálním místem, protože lidé často házejí zbytky jídel do toalet, čímž jim zajišťují pestrou potravu. Někteří se nerozpakují a vyhazují staré pečivo oknem v domnění, že nakrmí hladové ptáky, ale jejich soucit opět míří k potkanům. „Pokud vyhazujete jídlo, pečlivě ho zabalte a potom teprve vhoďte do kontejneru. Doufám, že se nám společně podaří dostat situaci pod kontrolu,“ vyzvala obyvatele sídliště Hana Luptáková z odboru územního plánování.