„Pokud někdo narazí na postřeleného divočáka, měl by se mít na pozoru a raději jej nedráždit. Zraněné zvíře je v obrovském stresu a brání se všemi možnými způsoby. Je lepší raději se nevystavovat nebezpečí, potichu odejít a zavolat myslivce nebo Policii České republiky,“ poradil všem, kteří se setkají v lese s postřeleným zvířetem, Zdeněk Daněk z mysliveckého spolku v Rovečném.

Stává se, že lovec nezasáhne zvěř přesně. Postřelený kus by pak měl dohledat a zasadit mu ránu z milosti. Ne vždy se ale tak stane. Pak musí na jeho místo nastoupit jiní. „Jsme rádi, když nám někdo postřelené zvíře nahlásí a udá nám co nejpřesněji místo, kde se se zraněnou zvěří setkal. Snažíme se pak po jeho stopě vyrazit co nejrychleji. Já mám naštěstí výborného barvářského psa, který postřelené zvíře v převážné většině případů rychle najde. Je jedno, jestli jde o prase, srnčí kus nebo o vysokou. My pak musíme zvíře dorazit, aby se netrápilo, ale také nikoho neohrožovalo,“ řekl Zdeněk Daněk.

Zvláště setkání s divokým prasetem by totiž pro člověka nemuselo dopadnout nejlépe. „Když nemůže utéct, brání se na místě. Divoké prase může být velice agresivní,“ podotkl Zdeněk Daněk.

„Stává se to i na honech. Když někdo divoké prase postřelí, to může následně zaútočit, ať už je to kňour, nebo bachyně. Lesní zvěř je jindy plachá a jakmile se člověk přiblíží, utíká. Ale ve chvíli, kdy je postřelená, chová se jinak, stává se nebezpečná,“ doplnil jeho slova jednatel Okresního mysliveckého spolku Žďár nad Sázavou Stanislav Císař.

Ojedinělá oznámení

Ne vždy proto musí setkání s postřelenou zvěří skončit happyendem.„Takové případy se stávají. Jednoho našeho kolegu ze Zlínska napadl postřelený divočák. Naštěstí měl s sebou psa, ten divočáka odlákal, a kolegovi se podařilo jej střelit a přivolat si pomoc. Měl ale velmi těžce poraněnou nohu,“ popsal jeden z případů Zdeněk Daněk.

Policisté se naopak s hlášením o postřelené zvěři téměř nesetkávají. „Tato oznámení jsou spíše ojedinělá. V takovém případě je vhodné informovat myslivecké sdružení, v případě, že se jedná o podezření ze spáchání protiprávního jednání lze učinit oznámení policii,“ poznamenala Jana Kroutilová z Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina.

Ke strážcům zákona se mnohem častěji dostávají hlášení o dopravních nehodách, při nichž je jedním z účastníků právě lesní zvěř. „Dopravních nehod s účastí zvěře je poměrně vysoký počet a jejich podíl v celkovém počtu nehod je přibližně jedna třetina. V období od začátku letošního roku do konce září došlo například na Žďársku k celkem 612 dopravním nehodám, z toho počtu je 203 s účastí zvěře. Jedná se ovšem o trvalejší stav, nikoli o zvýšený nárůst v letošním roce,“ sdělila Jana Kroutilová.