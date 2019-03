Víťa je každopádně následkem dětské mozkové obrny upoután na invalidní vozíček. „Mám elektrický a pohybuji se po městě sám. Na berlích něco málo ujdu, ale to jen v místnosti. S obsluhou potřebuji pomoc,“ popisuje, proč má u neziskové organizace Pomáháme psím srdcem z Brněnska zažádáno o přidělení „asistenta“.

Výcvik fenky labradorského retrievera Shelly podle něj stojí až čtvrt milionu korun.

Víťovi je jasné, že existují i další handicapovaní, kteří mají o tohoto pomocníka zájem. „Zatím bydlím na internátě na Matějčka v Porubě, ale už nejsem jejím žákem. A současná škola nemá bezbariérový domov mládeže,“ líčí.

Pes ve třídě ve SŠ prof. Z. Matějčka není podle ředitele Radovana Maresze tak neobvyklý, učí se tu i handicapovaní. „Na internátě jsme ho ještě neměli. U ubytování je to složité, musel bych dostat svolení všech na patře, případně zákonných zástupců. Budeme to řešit, až dostanu žádost,“ tvrdí Maresz.

Jan Šenk z vedení Střední zahradnické školy v Hulvákách nemá taktéž Víťovu žádost o ubytování a ani se tomu nediví. „Na našem domově by měl na vozíčku potíže. Na druhé straně však asistenční pes ve výuce nevadí. Pokud by si tedy někdo nestěžoval například třeba kvůli silné alergii,“ upozorňuje Šenk.

Každodenní dojíždění z Bruntálska do Ostravy pro Víťu nepřipadá v úvahu. Píše tedy žádost na internát kde je ubytován zatím sám a obrací se na sociálních sítích i na pronajímatele studentského bydlení. „Chci, a vlastně i musím si něco najít co nejdříve. Jinak by Shelly dostal někdo jiný,“ dodává vozíčkář.

Pes? Určitě ano! Tak reaguje Jozefa Koptová, zástupkyně ředitelky ubytovacích a stravovacích služeb Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Pro její handicapované studenty rovněž mají na kolejích bezbariérově upravené pokoje. „Co se týká asistenčního psa, není problém. Podle ceníku je zvíře zpoplatněno, nicméně v podobných případech je po předchozí domluvě možné poplatek odpustit,“ říká Koptová s tím, že umístění studentů „Báňské“ vyřizuje ubytovací kancelář, a to podle aktuálního obsazení kolejí. Tam každopádně zakázali s výjimkou psů všechna jiná zvířata kvůli problémům s udržováním čistoty.