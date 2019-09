Cesta k zásahu může být náročná. Potřebujeme tři metry, apelují hasiči na řidiče

Je tma a prší, přesto hasiči vyjíždí k zásahu. S vědomím, že jedou k požáru v bytovém domě a budou zachraňovat lidské životy je řešit neprůjezdnou silnici to poslední, co by chtěli. Přesto se tomu často nevyhnou.

Špatné parkování zdržuje záchranu životů. | Foto: Veronika Kusalíková

Problémy jsou zejména na sídlištích z dřívějších dob. V minulosti bylo v průměru jednou auto na dva byty a nikdo nepočítal s tím, že se jednou poměr otočí. „Špatně zaparkovaná auta nám brání v průjezdnosti, naše auto potřebuje tři metry, abychom se na místo dostali rychle,“ vysvětluje mluvčí hasičů Petra Musilová. Špatné parkování zdržuje záchranu životů, stěžují si brněnští hasiči Přečíst článek › To už se ale rozjíždí hasičský vůz a pokusí se projet Riegrovou ulicí v Jihlavě. Zaparkovaná auta ilustrují každodenní situace, nejde o žádný komparz. Hasičský vůz ale ujede sotva pár desítek metrů. Na jedné straně je od zaparkovaného vozu deset centimetrů, na druhé ještě blíže. K požáru tak hasiči jedou přes trávník nebo jinou ulicí, pokud to jde. Zrovna tady by ale museli vyskočit a pokračovat po svých. „Každá vteřina zdržení znamená menší efektivitu zásahu. A když jde o lidské životy, i pár vteřin hraje velkou roli,“ zdůrazňuje mluvčí. Důležitá je přitom nejen šířka vozovky tři metry, ale také volné nástupní plochy. Extrémní zátěž Vše je přitom jen věcí řidičů a jejich svědomí. Radnice měst i policisté dělají, co je v jejich silách, ale místa na parkování zkrátka nejsou nafukovací. Obvykle se však dá zaparkovat o pár set metrů jinde a nikomu nepřekážet. Často je při výjezdu tma a blikající modrý maják dále zhoršuje odhad. A tak už se stalo, že hasiči při projíždění mezi zaparkovanými vozy některé z nich poškodili. Paradoxně jsou pak viníky nehody většinou strojníci sedící za volantem. „Jedou k požáru bytu, dopředu ví, že je tam několik lidí, soustředí se na zásah a navíc ještě musí řešit, aby bezpečně a rychle projeli. To je extrémní psychická zátěž,“ říká Musilová. Bezohlednost. Podívejte se, jak parkují někteří řidiči v Moravskoslezském kraji Přečíst článek › V Jihlavě je vedle Riegrovy ulice problém také například ve Starém městě, kde jsou úzké uličky. Naopak na Březinkách je prý situace dobrá. Ve Žďáře nad Sázavou je horší průjezdnost v ulicích Brodská, Okružní, Palachova, Šeříková, Lipové, Veselské nebo ve Vysočanech a svá kritická místa mají i aktuálně rozkopaná Třebíč, Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Další paradox nabídlo přímo páteční dopoledne. Mezi zaparkovanými vozy sice neprojela hasičská technika, ale osobní vozy se vešly. I díky tomu, že někteří řidiči zaparkovaly na chodníku. I když zastavil levými koly těsně vedle obrubníku s dobrým úmyslem, má jeden z místních za lístkem pokutu. „Tady je problém, že hasiči stejně neprojedou, ale ještě jsem dostal pokutu za to, že stojím koly na chodníku. Je to tady těžké. Chodník je přitom dost široký, i tak tady projdou dvě maminky i s kočárky,“ krčil rozpačitě rameny řidič. „Pokuta byla kvůli nedodržení průjezdnosti vozovky,“ je však přesvědčen velitel městské policie Jan Frenc, ačkoliv přímo na místě nebyl. Řidič by nyní měl do deseti dní přijít vše řešit na policii a obvykle tyto situace končí domluvou. „Budeme se tím dále zabývat na bezpečnostní radě,“ slíbil závěrem šéf jihlavských strážníků.

Autor: Martin Singr