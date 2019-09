Potrubí se rozroste až ke kraji Brna. Město doplní chybějící kanalizaci

Odpadní voda a splašky odtékající do fungující městské kanalizace místo do septiku. Pro většinu Brňanů běžná praxe, pro obyvatele některých ulic v pěti městských částech dosud pouze vize. Díky projektu na dostavbu kanalizační sítě se ale dělníci pustí už příští rok do práce tam, kde potrubí stále chybí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček