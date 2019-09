Jak se chovat na přechodech? Policie chce děti poučit u zeber i se Zebrou

Co do činění s policisty měly v uplynulých dnech spousty dětí – a další se s nimi ještě setkají. Se zahájením školního roku rozjela středočeská policie tradiční dohled na chodce v okolí škol, a to zejména na přechodech. Současně se zapojila do také již tradičního preventivního projektu Zebra se ta tebe nerozhlédne. Informovala o tom policistka Eva Hašlová z územního odboru pro Prahu-venkov: Východ.

„Zebra se představuje v novém kabátu," připomněla s odkazem na materiál, který je volně dostupný na internetové adrese ZDE. Kdokoli (třeba učitelé, vychovatelky ve školních družinách nebo i rodiče) si tam může stáhnout nově připravený pracovní sešit, cílený především na třeťáky a čtvrťáky, který děti provede úskalími pohybu chodce v silničním provozu a pomůže připomenout základní pravidla. Zdaleka ne jen to, kde se chodí vlevo a kde naopak vpravo. Sešity jsou navíc koncipovány tak, aby se s nimi děti mohly setkávat dlouhodobě. „Každý týden pojednává o jednom tématu, které je provázáno s aktuálním ročním obdobím a s tím spojenými úskalími," připomněla Hašlová, že řazení informací není náhodné. „Při práci je u dětí podporována vlastní kreativita, prohlubování všeobecných znalostí hravou formou – a především vštěpování základních pravidel, která jim mohou zachránit život," naznačila, k čemu může směřovat třeba vybarvování omalovánek nebo doplňování slov. To, že policie nabízí školám, ale nejen jim, nově vytvořené pracovní sešity právě nyní, na začátku školního roku, není náhoda, vyplývá ze slov vedoucí oddělení prevence policejního prezidia Zuzany Pidrmanové. „Prezentace nové Zebry je součástí komplexních dopravně preventivních opatření zaměřených na bezpečí dětí vracejících se po prázdninách do školních lavic," konstatovala. Policisté se také budou věnovat dalším aktivitám, jež s touto kampaní byly spojeny už v minulých letech – v příštích týdnech se chystají především na besedy do škol.

