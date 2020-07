Vrásky na čele některým návštěvníků udělal fakt, že Plánická ulice nebyla zaplněna stánky jako tomu bylo v uplynulých letech. Šlo ale o jeden z kroků kvůli koronavirovým opatřením. Jiní si to naopak pochvalovali.

„Já jsem ráda, že se vůbec klatovská pouť koná, protože jde o tradici, bez které si začátek prázdnin snad ani neumím představit. Byla by to škoda, kdyby se tradice přerušila. Je to skvělé a ani mi nevadí, že to vše končí dřív. Hlavně, že město nějaký program udělalo,“ řekla jedna z návštěvnic Barbora Voráčková z Klatov.

Někteří také žertovali, že tolik neutratí. „Jindy jsme šli a u každého stánku jsme se zastavili a nakoupili plno věcí, které byly i zbytečné. Takhle můžeme víc projíst a protočit,“ smála se Tereza Matoušková z Klatovska.

Živo bylo také na náměstí, kde se po celý víkend konala různá vystoupení. Na své si přišli fanoušci dechové hudby i jiných žánrů. Program pak završil v neděli odpoledne koncert skupiny Jelen.

Návštěvníci poutě nevynechali ani atrakce, kde si přišly na své všechny věkové skupiny. Užili si tam tak všichni.