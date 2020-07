Novinářům to oznámila šéfka krajské hygieny Lenka Šimůnková po čtvrtečním jednání bezpečnostní rady na krajském úřadu. „V Ústeckém kraji došlo v minulém týdnu k neobvyklému nárůstu počtu onemocnění,“ vysvětlila ředitelka krajské hygienické stanice s tím, že teď jde celkem o 18 takových případů.

Některé z nich přitom podle Šimůnkové souvisí s onemocněním sportovců v ČR. „Ale objevila se také dvě onemocnění u seniorů, kde je epidemiologická anamnéza negativní. To znamená, že se nám nepodařilo objevit souvislost. Proto si myslíme, že by bylo vhodné ochránit osoby nejvíce ohrožené. Tedy seniory, případně osoby trpící závažným onemocněním,“ dodala Šimůnková.

Krajská hygienická stanice z těchto důvodů vydává mimořádné opatření, které se týká nošení roušek v ambulantních zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb a také sociálních služeb. „Dohodli jsme se o účinnosti tohoto opatření k páteční 7. hodině ráno,“ doplnil první náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Roušky. Co se mění v Ústeckém kraji od pátku 24. července

Každý, kdo půjde navštívit lékaře, ať už praktického, nebo ambulantního specialistu, nebo půjde do lékárny, musí mít zakrytá ústa a nos rouškou nebo mít přes ně jinou pomůcku. V nemocnicích je už nošení ochrany úst a nosu zavedeno opatřením ministerstva zdravotnictví. Hygiena teď tedy v regionu rozšířila toto opatření na ostatní zdravotnická zařízení. Stejně tak musí mít rozhodnutím krajských hygieniků od pátku ráno ochranu úst a nosu ten, kdo půjde navštívit příbuzného do zařízení sociální péče.