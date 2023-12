Hladiny řek a potoků v Česku stoupají:

Míst s nejvyšším povodňovým stupněm přibývá. Praha přijala preventivní opatření

V době návštěvy Deníku jich zde ale byla asi tak čtvrtina. Každý si sebou vzal jen to nejnutnější, převládal smutek a snaha se nějak vyrovnat s dramatickou situací. Podle mrákotínských dobrovolných hasičů, kdo z evakuovaných mohl, odešel nebo odjel k příbuzným.

Na místě zůstali jen ti, kteří nemají kam jít nebo svoje domy opustit nechtějí.

Série nešťastných událostí

Takové svátky jsme si nepředstavovali, postěžovali si mrákotínští, pro něž se stal kulturák dočasným domovem. Podle Evy Vicanové, která se v kulturním domě dočasně ubytovala s matkou, začala série nešťastných událostí už před Štědrým dnem.

„Napadla spousta sněhu a nešel proud. Nemohli jsme si ani zatopit. Štědrý den jsme si naštěstí jakž takž užili. Začalo pršet, sníh rychle tál, ale v pondělí kolem desáté ráno nám oznámili hasiči že se musíme evakuovat, že se asi protrhne rybník. Nemůžeme jet k příbuzným, ti žijí na opačném konci republiky a mamka nechce dům opustit,“ povzdechla si.

Na cestu do kulturního domu si sbalila nejnutnější věci. „Mám s sebou jen telefon, kapesník, peníze. Mamka potřebuje léky,“ dodá Vicanová s tím, že takovou situaci v obci nikdy nezažili.

Rybník vydržel dokonce i v době velkých povodní.

Podle dalšího z evakuovaných Jiřího Dorotky se hasiči o potřeby evakuovaných skvěle starají. Vaří čaj, zajistili jídlo. Ale doma je doma. „Co se dá dělat, musíme to vydržet a počkat co bude dál,“ konstatuje. Ani on nepamatuje, že by mrákotínský rybník takhle „zlobil.“

Mrákotín a okolí ohrožuje narušená hráz rybníka, několik desítek lidí našlo azyl v kulturním doměZdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Kolem desáté dopoledne musela opustit dům i seniorka Božena Vokřínková. I ona si stěžuje, že letošní vánoční svátky opravdu stojí za to. Nejdřív chumelilo, pak nešel proud a nakonec evakuace.

Mluvčí krajských hasičů Petra Musilová před polednem informovala, že hasiči vodu z rybníka postupně vypouštějí a hráz zpevňují. Po opravě se budou moci obyvatelé ohrožených domů vrátit zpátky pod svou střechu.

Obavy mají i jinde

Stav hladiny mrákotínského rybníka dělá starost i obyvatelům nedaleké Dobré Vody. I tam na hrázi místního rybníka stojí hlídka dobrovolných hasičů a policie. „Čekáme, co bude, jestli se hráz v Mrákotíně protrhne, ta voda půjde k nám,“ vysvětlují hasiči. Podle krajské policejní mluvčí Jany Kroutilové prosakuje hráz také u Hamerského rybníka v mrákotínském katastru, jen kousek od Dobré vody.

Velká voda hrozí i na jiných místech Kraje Vysočina. „Vyhlašujeme třetí stupeň povodňové aktivity,“ oznámil starosta Přibyslavi na Havlíčkobrodsku Martin Kamarád. Místní části Přibyslavi ohrožuje rozlitá řeka Sázava. Hlavně v Poříčí. „Na dolním toku Sázavy v Poříčí bylo podle povodňové komise v 7:30 hodin dosaženo hodnot výšky hladiny 110 centimetrů, která odpovídá třetímu stupni povodňové aktivity, stavu ohrožení,“ upřesnil.

Sázava se rozlila i mezi Simtany a Pohledem na Havlíčkobrodsku. Louka, kterou obyvatelé Simtan přecházeli do Pohledu suchou nohou, se proměnila v lagunu.