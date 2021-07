Do podjezdu v Čertově Vodě nahrnula voda ohromné množství písku a kamení. Škody ale sčítají i přímo ve Žlebu, kde jsou zničené silnice, podemletý pilíř železniční trati, za své vzala i spousta zahrad. „V sobotu jsem se sem nedostala, to prostě nešlo. Když jsem přijela v neděli, bylo mi do breku,“ říká Hana Schejbalová u svého domu na samém okraji Dolního Žlebu. Přímo do něj se řádící živel nedostal, sousední silnice se ale proměnila v řeku, která zplundrovala i zahrady.

Voda se valila žlebskými údolími od sobotního odpoledne 17. července, na některých místech se ani po několika dnech nevrátila do svého původního koryta. Na vině je zasypaná šachta podzemního náhonu, který odváděl vodu do bývalé pily a který by si s velkou vodou pravděpodobně poradil. Místo toho má Hana Schejbalová na svém pozemku i několik metrů vysoké vodopády, jak si voda hledala nejkratší cestu k Labi. „Támhle jsem měla krb, tady sezení, bazén, který tu stál přes třicet let, je taky zničený,“ ukazuje smutně po své zahradě. Pokud vše půjde dobře, ještě tento týden by se měla zbavit proudů vody tekoucích přes zahradu. Pracovníci Lesů ČR jí totiž slíbili, že vyčistí zanesenou vpusť do podzemního systému.

Ještě hůře dopadli o několik desítek metrů níže v Koňáku. U legendární horolezecké hospody U Kosti totiž dopadli podobně, jako řidiči na parkovišti u vodopádu ve Hřensku. I tady zůstalo viset auto nad vymletou dírou, která byla do minulého týdne klidným potůčkem. „Ty hromady kamení na silnici byly v korytu. Když jsme jim říkali, že ta malá trubka, kterou tam dávají, to nezvládne, neposlouchali nás. Vody přitom bylo asi stejně jako v roce 2010, jenže si kvůli ucpanému korytu hledala cestu jinudy,“ myslí si Markéta Kolofíková a kouká do dva metry hlubokého výmolu, nad kterým balancuje auto. Pohled k zatrubnění jí dává za pravdu. Ačkoliv již od víkendu neprší, voda zabírá téměř celý profil podzemního vedení Dolnožlebského potoka.

Problémy mají v Dolním Žlebu také cyklisté, kterých i přes varování děčínského magistrátu stále proudí po Labské cyklostezce velké množství. Její část je totiž až do odvolání běžnou silnicí, kvůli závalům a poškozením silnice nemohou auta jezdit po cestě přes Čertovu Vodu, a tak musí využívat cyklostezky podél řeky. V Klopotech přímo na hranicích s Německem je navíc stezka zavalena hromadou velkých kamenů.

Napilno má v Dolním Žlebu také Správa železnic. Víkendové přívaly vody totiž podemlely jeden z pilířů nedaleko nádraží. Zaplavené navíc byly i koleje. Alespoň částečně se podařilo obnovit dopravu již v neděli. „Po povodních je nutné vybetonovat část pilíře. Do příští středy předpokládáme obnovení nákladní dopravy, do tří týdnů pak plné obnovení provozu mezi Děčínem a Bad Schandau. Vše ale bude záležet na zrání betonu,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Nákladní vlaky tak budou muset jezdit nejméně do začátku srpna odklonem přes Cheb, tato trať ale nemá takovou kapacitu jako ta údolím Labe. Omezení na železnici se dotýká také osobní dopravy. Motoráky zatím jezdí jen do Bad Schandau, dál musí cestující pokračovat náhradní autobusovou dopravou. Ta ale nejezdí do Porschorfu a Goßdorfu – Kohlmühle, navíc mezi Sebnitz a Dolní Poustevnou nejezdí ani náhradní autobusy. Stejně jako na české straně, tak i v Sasku jsou na vině víkendové přívalové deště.