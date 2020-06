„Jezdíme si sem na chalupu z Prahy odpočinout. Teď je to obráceně. Chalupáři si pojedou na pár dní do Prahy odpočinout od toho odklízení,“ poznamenává odevzdaně umělec nad poničenou zahradou s hromadami bahna.

Povodňová vlna se přihnala do Holostřev z okolních polí v neděli pozdě odpoledne. Koryto potůčku, protékajícího vsí, nestačilo, voda zaplavila několik domů. Podobné to bylo před šesti roky. „Ale tentokrát to bylo mnohem více vody, mnohem prudší a také máme více škody,“ doplnil Hodonský.

Nejvíce ho mrzí poškozené obrazy. „Hodně jsem jich zachránil. Odnosili jsme je nahoru do ateliéru. Některé půjdou opravit, budou ale vysychat několik týdnů. Měl jsem i připravená čistá plátna na rámech. Jestli se ale ty rámy při vysychání pokroutí, mohu je vyhodit.“ Prvotní následky odklízeli manželé Hodonských dlouho do noci. „Šla jsem spát někdy ve dvě,“ uvedla Eva Hodonská s tím, že odstraňování následků potrvá týdny.

Bahno, všude bahno

Voda a bahno se přihnalo také do domu a na pozemek Olgy Horové. „Pršet začalo někdy kolem čtvrté odpoledne. Nejdřív méně, potom to nabralo rychlejší spád a stupňovalo se to,“ řekla Deníku. „Uklízela jsem nahoře a když jsem sešla dolů, voda už byla na chodbě a na verandě.“

Mnohem více škody ale nadělala v garáži, dílně a kotelně. „Ani jsem autem vyjet nemohla, byly tam i před ní nánosy bahna. Až když hasiči vyčistili náves, mohla jsem přeparkovat. Naštěstí dovnitř auta voda nenatekla,“ uvedla dále.

Problém je v přemostění

Už po podobné povodni v roce 2014 poukazovali místní na stav koryta, které velkou vodu nepobralo. Tehdy město Bor, pod jehož správu Holostřevy spadají, přislíbilo úpravy. „Ty se skutečně prováděly. Nechali jsme celé koryto vyčistit a upravovala a zpevňovala se opěrná zeď,“ řekl Deníku starosta Petr Myslivec.

„Město má připravený projekt na další úpravy a především na přemostění zúženého místa. Současná podoba nemá dostatečně velkou propustnost. Nahradit by ji měl nový mostek. Úpravy propustnost zvětší, čímž riziko podobných náhlých povodní sníží,“ doplnil s tím, že na místě ještě budou pomáhat s odčerpáváním vody a dalšími potřebnými činnostmi hasiči, město do vesnice dodá také kontejnery na odpad z odstraňování následků povodně.