Vyšší Brod na dvojce, Zátoň na jedničce a Krumlov na trojce. Tak ve čtvrtek dopoledne vypadaly průtoky na Vltavě. Povodí Vltavy odpouští Lipno, které se během jediného týdne zvedlo téměř o necelý metr, z kóty 724,30 na 725,14 metrů nad mořem. Přehrada kulminovala ve středu.

Povodňová trojka na Vltavě v Českém Krumlově. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Od kulminace hladina klesá jen velmi mírně, za den asi o dva centimetry. „Stále jsme v červených číslech, dvacet centimetrů nad hladinou zásobního prostoru. Musíme to dostat co nejníže, potřebujeme mít rezervu pro zachycení případné další dotace z horního povodí. V roce 2002 jsme nastupovali do druhé vlny povodně z kóty 724,60, což je o padesát centimetrů níž než dnes, a víme, co se dělo,“ vysvětlil Radovan Honza, vedoucí lipenského provozu Povodí Vltavy.

Konec roku podle meteorologů přinese déšť i sníh:

Počasí na konci roku? Meteorologové očekávají déšť, na horách může i sněžit

Přítok do Lipna už třetí den slábne, dostal se z nějakých 170 kubíků za vteřinu k padesáti. „Snažíme se odtok ve Vyšším Brodě držet na 88 kubících, od dnešního rána nedošlo k navýšení. Chtěli bychom ho nicméně alespoň o něco snížit a řece malinko ulevit. Uvidíme, jak dispečeři situaci vyhodnotí v dalších dnech,“ řekl.

Voda se z Lipna II ve Vyšším Brodě valí přes obě dvě klapky, přes štěrkovou propust i přes průtočnou vodní elektrárnu. „Klapky jsou nastavené zhruba na 25 metrů krychlových za sekundu každá, přes štěrkovou propust jde dvacet a dalších dvacet bere i elektrárna,“ vyčíslil Radovan Honza.

Z velkého Lipna veškerá voda teče „spodem“, odpadním tunelem o délce 3,6 km, Vltava pod hrází rozvodněná není. Vyrábí teď nepřetržitě elektřinu, protéká přes dvojici turbogenerátorů, které mají maximální hltnost dvakrát 46 metrů krychlových za sekundu, což odpovídá současnému odtoku z Vyššího Brodu.

Předpověď je pro na následující dny příznivá, v sobotu se čekají přeháňky, ovšem po novém roce by mohlo zase napršet, v horním povodí Vltavy by mělo nasněžit. Mrznout by mělo začít v úterý. Na hřebenech Šumavy je přes metr sněhu, na Plechém nad Lipnem ho je 101 centimetrů.