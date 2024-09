Voda v tocích na Jesenicku v noci na sobotu přibývala ještě rychleji než předpovídaly modely. Přívaly z okolních kopců a luk někde do rána zaplavily silnice a části obcí. Podle meteorologů má na Jesenicku celý den intenzivně pršet, spadnout může za 24 hodina až 200 litrů vody na metr čtvreční.

Záplavy už od sobotního rána začaly na Jesenicku komplikovat i železniční dopravu. Problémy jsou v úseku Jeseník – Mikulovice. Trať je zde podle informací Českých drah zaplavena. Provoz byl zastaven. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.

Hasiči už do noci zasahují především v obcích podél Vidnávky a Bělé.

"Jsme v obcích Mikulovice, Písečná, Bělá pod Pradědem, Jeseník, Žulová a místní části. Především vytahujeme naplaveniny z koryt řek, čistíme propustky, aby voda mohla v korytech odtékat. Na některých místech čerpáme laguny tam, kde by mohly ohrozit domy. Stavíme hráze z pytlů," informovala v sobotu v 7 ráno mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Z jižních částí Olomouckého kraje zamířily na sever hasičské jednotky, které budou vybaveny speciální technikou pro evakuaci a záchranu osob z vody a také lezeckou technikou pro případnou evakuaci za použití člunů a vrtulníků. Na Jesenicko byly vypraveny rovněž nákladní automobily s lehátky a přikrývkami.

Těžko bylo brzy ráno lidem ve Vidnavě.

„Domy zatopené nemáme. Zatím. Řeka je to už na hraně, začíná se vylévat,“ popisoval po šesté hodině místostarosta Kamil Haderka.

„Aktuálně zasahujeme v místě, kde se Vidnávka točí v parku. Povolali jsme bagr, musí se udělat rýha a voda se odkloní, aby se lidem nedostala do baráku,“ líčil aktuální nasazení techniky.

V České Vsi byla ráno uzavřena jedna místní komunikace a hlavní silnice I. třídy je v ulici Polská průjezdná se zvýšenou opatrností. Stéká tam voda z luk.

„Domy zatopeny nejsou. Vyčistili jsme koryto potoka Žlebník, který teče z lesů a mohl by ohrozit domy,“ přiblížil situaci po šesté hodině ráno velitel jednotky hasičů v České Vsi Petr Došek

V Mikulovicích řeka Bělá po půlnoci překonala "trojku" a stále dál stoupá. Také tam se pod vodou stékající z okolí ocitla nad ránem část silnice.

"Zatím se řeka drží v korytě, ale voda z polí zaplavila určitou část obce," popisoval Deníku v pět hodin ráno starosta Mikulovic Roman Šťastný.

V obci je zřízeno evakuační středisko v místní sokolovně. "Zatím lidé zůstávají ve svých domech, ale jsme připraveni," sdělil mikulovický starosta.

Přes trojku se kolem půlnoci dostal také Černý potok ve Velké Kraši a nad ránem i Stříbrný potok v Žulové. Třetí stupeň byl na Černé Opavě v Mnichově u Vrbna pod Pradědem na Bruntálsku. V Jeseníku se řeka Bělá ráno držela nad druhým stupněm povodňové aktivity.

Na šumperské straně Jeseníků byla brzy ráno situace klidnější. Dvojku hlásila Desná v Koutech, na první stupeň se dostala Morava v Raškově, Branná v Jindřichově a Moravská Sázava v Lupěném.

V Lošticích dosáhla Třebůvka druhého stupně a míří ke trojce. Meteorologové pro město sice snížili varování z extrémní povodně na ohrožení, ale říčka během soboty hrozí rozlivem.

„Před chvíli jsem to objela a Třebůvka se zatím vylila z koryta na místech, kde to bývá obvyklé. Při trojce už k rozlivům ale docházet bude,“ hodnotila situaci v 8 hodin ráno starostka města Šárka Havelková Seifertová.

Hasiči budou zájemcům rozdávat pytle s pískem, aby si zabezpečili nemovitosti. „Občany jsme právě rozhlasem informovali o povodňovém stupni a vyzvali, aby si zabezpečili věci. Situaci nesledujeme,“ dodala.

Aktuální stav toků na webu ČHMÚ zde

Vydatný déšť po celý den

Na Jesenicku napršelo od půlnoci do 6. hodiny ráno od 50 do 75 milimetrů. Do nedělní 6. hodiny, za 24 hodin, má v pohraniční části okresu spadnout dalších 60 až 100 milimetrů, ale více k horám, včetně Bělé, je to už od 150 do 200 litrů vody na metr čtvereční.

„Na hřebenových partiích až 230 milimetrů, což je z posledního výpočtu Aladina. Německý model ukazuje až 270,“ sdělil meteorolog ČHMÚ Ostrava Tomáš Ostrožlík.