Jen trosky zbyly z parkoviště nad hotelem Klepáč ve Hřensku. Během několika desítek minut jej odnesla po sobotních přívalových deštích voda. Uvězněno tu zůstalo téměř šedesát lidí a téměř dvě desítky aut. O svoz turistů ohrožených přívaly vody se postarali během sobotního odpoledne hřenští hasiči.

Povodeň poničila parkoviště ve Hřensku. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

„Přijeli jsme v sobotu odpoledne a chtěli jsme jít na Pravčickou. Tam jsme už ale nedošli, přes vodu to nešlo. Tak jsme šli zpátky, ale ani do Hřenska se už nebylo možné dostat,“ líčí mladý pár z Humpolce, který přijel do Českého Švýcarska na krátkou dovolenou.