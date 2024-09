Romana Netolická dnes 06:30

S ohledem na škody, které spáchaly o minulém víkendu povodně, se to může zdát jako banalita. Ale ženám, které po celé léto usilovně zavářely ovoce a zeleninu na zimu, to jistě líto bude. Sklenice by totiž podle doporučení hygieničky měly nekompromisně vyhodit.