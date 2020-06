„Už před pátou hodinou ranní jsme začali monitorovat toky Smědé a Řasnice, město bylo rozděleno do pěti sektorů a začali jsme upozorňovat obyvatele na hrozící nebezpečí. Hasiči paralelně začali plnit pytle pískem a zabezpečovat jednotlivé vstupy do objektů v ohrožené oblasti v centru města,“ popsal dění Frýdlantu Dan Ramzer.

K pytlování se k dobrovolným hasičům Frýdlantu postupně přidali i dobrovolníci z řad veřejnosti. Pozornost všech členů povodňového štábu i hasičů byla upnuta k nebi, čekalo se, kdy přestane pršet. „Déšť ustal kolem 15 hodiny a od té doby voda začala opadat. V současné době je voda v řece Smědé na povodňovém stupni I., na toku Řasnice stále zůstává na stupni III.,“ podotkl Ramzer.

„Přestalo pršet, toky postupně klesají a po konzultaci jsme se rozhodli, že nebudeme vyhlašovat stav nebezpečí. Současnou povodňovou situaci, která je především na území Raspenavy a Černous, jsme schopni zvládnout dostupnými prostředky, které jsou na místě k dispozici. Pevně věřím, že avizovaný déšť během dnešní noci nakonec nebude tak silný, jak původně předpovídal Český hydrometeorologický ústav,“ řekl Martin Půta po zasedání povodňového štábu ve Frýdlantu.

V Bílém Potoce velká voda zasáhla šest domů, zatímco v Hejnicích došlo k rozlití vodního toku pouze do zahrad a výška hladiny se postupně snižuje. „V Raspenavě hasiči pytlovali a prováděli odklon toku vody mimo objekty a zároveň evakuovali čtyři lidi. Ve Frýdlantu probíhalo pytlování a budování mobilní protipovodňové hráze,“ doplnil tiskový mluvčí hasičů David Kořínek. Ve Višňové museli evakuovat deset lidí z nejvíce ohrožených domů.

Zdroj: Deník / Petr Vodseďálek

Zásobování pitnou vodou je zajištěno

Došlo i k výpadu provozu Úpravny vody v Bílém Potoce, způsobený zhavarováním odběrných zařízení. Voda v obcích a městech, které jsou na úpravnu vody v Bílém Potoce napojeny, je odebírána jen z nakumulované vody a ta dochází. „Nejdříve dojde v závislosti na odběru v Bílém Potoce, v Lázních Libverda a v Raspenavě. Po dalším čase v Novém Městě pod Smrkem a v Hejnicích, nejpozději pak v pondělí, úterý v Krásném Lese a v Dolní Řasnici,“ upřesnil Petr Olyšar z Frýdlantsko vodárenské společnosti.

Zásobování vodou bude v těchto obcích zajištěno cisternami. Problém s netekoucí pitnou vodou se nejdříve dotkne zhruba tří až čtyř tisíc lidí, později až sedmi a půl tisíce. „Teď budeme čekat, až voda opadne, dostaneme se k odběrům v korytě a budeme moci zjistit, co se stalo,“ doplnil Olyšar. „Proto prosíme neprat, maximálně se osprchovat a celkově s vodou šetřit, jak jen to půjde,“ řekl starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Podle ředitele závodu Povodí Labe Jablonec nad Nisou, Bohumila Pleskače, je předpověď na příští hodiny daleko příznivější, než byla dopoledne. „Na čtyřech různých serverech jsou čtyři různé prognózy. Optimistická prognóza říká, že budou srážky večer kolem deváté hodiny kolem 2 mm za hodinu, což je bez problémů, prognóza horší může znamenat větší srážky, ale nepředpokládá se, že by to měly být srážky kolem 15 mm během hodiny. To už snad ne.“

„Řeka Smědá dělá paseku v mnoha našich osadách obce Višňová. Ovšem nyní začala hladina řeky konečně klesat. Doufejme, že se nenaplní předpověď počasí a v noci bude klid. Voda a její síla se nám opět po deseti letech připomněla,“ uvedl v sobotu večer na Facebooku místostarosta obce Michal Scheidl.

Na Frýdlantsku kromě dobrovolných a profesionálních hasičů působí i Policie ČR. „Od rána podporujeme bezpečnostní opatření, na všech obcích teď máme styčné důstojníky, jakési koordinátory pro další práci. Máme zde i dvě dopravní hlídky, protože vnímáme dopravu jako největší problém především tam, kde došlo k zatopení silnic,“ řekl ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Vladislav Husák. Na neděli plánovala policie velkou dopravně – bezpečnostní akci, vzhledem k situaci ji ale ruší. „Síly a prostředky, které jsme měli na dopravně – bezpečnostní akci vyčleněné, použijeme na Frýdlant.