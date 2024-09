Martin Hanč stojí v Litomyšli před svou restaurací a znepokojeně sleduje kalnou Loučnou. Za dřevěným mostkem už staví obrannou hráz z pytlů s pískem. „Už jsem odvezl vystavená auta a motorky i našeho veterána. Bojím se, co bude, pokud přijde to, co v roce 1997,“ říká.

Velkou vodu už zažil u svého podniku několikrát. V červenci roku 1997 přesáhla Loučná v Litomyšli tři metry. Restaurace tehdy ještě neexistovala, na jejím místě byly sklepy a Juranovy závody. Ve dvoře restaurace je ale asi v metrové výšce na zdi značka, kam až voda dosáhla.

„Vyhrožují, že to bude podobné jako v roce 1997. Jednou se řeka zvedala, ale to jsme se ubránili a voda se do hospody nedostala. Měli jsme tu tehdy pytle s pískem. Teď je dáváme taky, máme nějaké svoje pytle, ale to nebude stačit. Žádali jsme na městě, ale zatím jsme nic nedostali. Potřebuju obrovnat vjezd, dám sem ještě plachtu na háčky a udělám zátaras do kavárny i restaurace,“ popisuje.

Protipovodňová opatření

Litomyšl pamatuje několik povodní. Obyvatelé města dodnes vzpomínají například na rok 1984, kdy bylo celé Smetanovo náměstí pod vodou. V roce 2003 dosáhla hladina Loučné 124 centimetrů.

Od roku 1997 však ve městě přibyly poldry a Litomyšl investovala do protipovodňových opatření.

Nový pak je poldr v parku Zdeňka Kopala. „Pro park to nebude první zkouška. Už velmi dobře zafungoval, když se nad Litomyšlí objevila supercela. Trochu jsme řešili, že není finálně hotová poslední vlna u nových domů, tak se ve čtvrtek narychlo doplnil jakýsi menší odvod vody. Doufáme, že tu hlavní vodu by měl park absorbovat s kontrolovaným odtokem,“ sdělil starosta Daniel Brýdl.

Loučná je nyní zatím klidná. Vyšší stupně povodňové aktivity čekají v Litomyšli v pátek odpoledne a zejména pak v sobotu.