„Měli jsme tu během chvilky tak čtyřicet centimetrů vody, ještě je to vidět na zdech. Znovu, stejné to bylo po těch bobrech,“ ukazuje Jiří Pokorný z Severní u Lobendavy. Na poslední chvíli stihl jen vyvézt auto z garáže, celé přízemí mu ale zaplavila voda. Horší ale bylo, že se při povodni zranila jeho manželka. V přízemí ve vodě uklouzla a zlomila si ruku. V tu dobu se ale sanitka neměla do Severní jak dostat, zaplavená byla i silnice.

„Uklízel jsem do tří v noci. Po pár hodinách spánku od rána pokračuji. Všude tu bylo bahno,“ říká ve vyklizeném přízemí pan Pokorný. Podle jeho slov bylo vody srovnatelně jako před jedenácti lety při bleskových povodních.

Stejně náročnou sobotu a neděli zažil také jeho soused Jan Cvrček. „Byli jsme na narozeninách a babička volala, že jde voda. Rychle jsme přiběhli a co se dalo, to jsme vynesli nahoru. Od té doby jsme nezastavili. Co jde, to sušíme, ale něco jsme museli vyhodit,“ říká u valníku traktoru, který obec poslala pro poničené věci. U pana na něm končí například úplně promočený a bahnem nasáklý gauč. Po okolních loukách sbírá naštípané dříví, z velké hromady u domu zůstalo jen pár špalíčků. „Barák to neodnesl, zaplať pámbu za kamennou podezdívku. Ale podlahy půjdou všechny pryč,“ dodává.

Předběžné odhady škod

Podle starosty Lobendavy Stanislava Jiráska, pod kterou Severní spadá, voda poničila v této obci okolo třiceti domů. Zatím se ale jedná o předběžné odhady, přesné součty škod přijdou teprve na začátku týdne. „Podle úhrnu srážek jsme dopadli nejhůř ze všech okolních obcí, spadlo u nás 130 milimetrů vody na metr čtvereční,“ přibližuje sobotní řádění živlů Jirásek. Celoroční průměrný úhrn srážek v Ústeckém kraji se přitom pohybuje mezi 600 a 700 milimetry.

Ze Severní se přes Lobendavu vydala voda do Dolní Poustevny, ani tam nešetřila domy ležící podél potoka. Během hodiny tam průtok stoupl desetinásobně a voda byla metr nad mosty. Zábradlí jednoho z nich hasiči dokonce museli odřezat, protože se o něj vzpříčily věci unášené proudem a vytvářely zde přehradu. Odhadem mohla povodeň zasáhnout 40 až 50 domů. Jedním z nich byl i dům Viléma Madunického.

„Naštěstí tam mám jen sklepy, ale nějakou škodu mám. Zničilo mi to i zahradu. V roce 2010, kdy jsem byl taky vyplavený, bylo víc vody, ale letos byl větší proud,“ ukazuje Madunický na místo, kde ještě v sobotu bylo osm vzrostlých tújí. Po povodni po nich zůstala jen díra v živém plotu.

Ani v Dolní Poustevně podle starosty Roberta Holce nemají škody sečtené. Kromě domů voda zničila například také úplně novou nábřežní cestu, ve které po povodni zůstaly až 1,5 metru hluboké krátery. „Čekají nás poslední prohlídky, poškozených je taky plno mostů. Co se týče občanů, už v pondělí dorazí z úřadu práce s první pomocí do výše 58 tisíc korun. Mám přislíbeno, že do středy bychom měli mít peníze ve městě,“ dává lidem postiženým povodní první naději Holec.

Na Šluknovsko zavítal hejtman

Na Šluknovsko během neděle dorazil hejtman Jan Schiller, který nabídl postiženým obcím pomoc kraje. „Už v sobotu večer jsme nabídli materiální pomoc, kterou si starostové dnes vyzvedli v našem skladu humanitární pomoci v České Kamenici. Protože se jedná o malé obce, jsme schopni zafinancovat i odstraňování škod,“ řekl při návštěvě Dolní Poustevny a Lobendavy hejtman, který poděkoval za zvládnutí bleskových povodní starostům a především hasičům.