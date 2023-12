Za oknem blikají vánoční ozdoby. Naškrobené záclony, o kousek dál vlaje na balkoně voňavé vyprané prádlo. Střih. Sobota ráno, dům v adamovské ulici Družstevní. Lidé v igelitových taškách nosí nejnutnější věci. Jídlo, oblečení, léky, kartáčky na zuby. Všude je cítit zápach spáleniště. V jednom z tamních bytů v pátém patře to vypadá jako po výbuchu granátu. Část sídliště Ptačina se vzpamatovává z pátečního nočního požáru.

Kruhy pod očima, únava, mráz a beznaděj. „Kde budeme další dny spát,“ ptají se místní? Na uchu telefon s pojišťovnou. Bytovka v pětitisícovém Adamově na Blanensku je odpojená od elektřiny, vody i plynu. Před vchodem stojí auta hasičských i policejních vyšetřovatelů.

„V noci z pátku na sobotu jsme spali na chatě. Dnes jsme si přejeli jen pro nejnutnější věci. Jídlo a manžel pro léky, plus bereme nějaké oblečení. Je to hrozné co se stalo. Náš byt v sedmém patře má jen zničené vstupní dveře, ale níž jsou na tom lidé daleko hůř. Hlavně tam, kde natekla voda. Snad se budeme moct brzo vrátit,“ říká na místě Deníku jedna z obyvatelek Žaneta Lefnerová.

V pátek hořelo v čerstvě opravené bytě, kam se tento týden nastěhovali noví nájemníci s dětmi. Ty měly být v době požáru samy doma. Místní hovoří o tom, že podle všeho manipulovaly s otevřeným ohněm. Vyšetřování stále probíhá a příčina není zatím známá. „Tu rodinu jsme neznali. Nastěhovali se teprve krátce. Před několika dny. Ale byli velmi hluční. Manžel je tam byl dvakrát napomínat, děti dělaly pozdě večer randál,“ poznamenala žena.

Zdroj: se souhlasem čtenáře

S igelitkami s nejnutnější výbavou odhází v sobotu dopoledne z domácnosti ve třetím patře také Vlastimil Rašovský s manželkou. Přenocovali ve vyklizeném bytě po tchyni. Hasiči jim půjčili matrace a deky.

„Jak začalo hořet, tak nás zbuntovala sousedka, která obíhala byty, hasiči tady byli okamžitě. Díky za to. Kdy se do bytu vrátíme? Těžko říct. Musí se počkat na revize plynu a elektřiny. Před vánočními svátky je to nadělení. V našem bytě je naštěstí jen smrad ze spáleného. Lidé výš jsou na tom daleko hůř. Nikdo teď neví, co bude dál,“ říká Rašovský.

„Vůbec netuším, co bude dál“

S telefonem vychází před dům také muž, který s přítelkyní a dcerkou bydlí přímo vedle bytu, kde došlo k požáru. Přespali i se dvěma psy u rodičů.

„V bytě, kde hořelo, není vpravo od vchodových dveří vůbec nic. Jen černo. Byla tady dnes majitelka s manželem, plakala. Byl to pro ně strašný šok. Rodinu, co tam byla v nájmu, jsem neviděl. Jak to tam vypadá? Všude smrad, černo, saze. V bytě máme popraskané panelové zdi, jsou černé chodby. Vše je promrzlé, vlhké, začouzené. Lidé spali po známých, příbuzných. Někdo odjel v evakuačním autobusu. Město mělo prostory na hasičce, v kulturním domě a ve škole. Vůbec netuším, co bude dál. Pořád jsou tu vyšetřovatelé, řeší se to s pojišťovnami. Svátky na krku. Přemýšlíme o pronájmu, teď tady bydlet rozhodně nemůžeme. V tom smradu se to nedá,“ dodává muž. Jméno si zveřejnit nepřál.

Do bytu rodičů se po desáté hodině dopoledne přichází podívat také Lucie Seredová. Maminka nocovala u ní a tatínek u jejího bratra.

„Byl to pro mě strašný šok. Rodiče mi v pátek večer volali, že jsou uvěznění v bytě a někde v patře nad nimi hoří. Oběma jsou už starší lidé, důchodci, tak si dovedete představit, co to s nimi udělalo. A vlastně i se mnou. Když přiběhnete k hořícímu domu, a na balkoně máte rodiče, není to nic příjemného. Kromě nachlazení a počátečního šoku jsou v pořádku. Celou noc ale nikdo u nás nespal. Hlavně ale, že se nikomu nic nestalo,“ loučí se žena.