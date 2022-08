„I přes naše opakované apely se v sobotu v podvečer dva nezodpovědní muži a jedna ženy vydali na Pravčickou bránu a to přes dosud neuhašená místa. Policisté je z národního parku vykázali a naposledy věc vyřešili domluvou,“ uvedla policie.

Nepotvrzené informace o turistech na Pravčické bráně měl i Benda. „Zprostředkovaně mám informaci, že na Pravčické bráně byla skupinka turistů. Přístup je z české strany obšancovaný, možná se tam dostali z Německa, ale nemohu to potvrdit,“ řekl ředitel správy národního parku Pavel Benda.

ONLINE: V Českém Švýcarsku stále zuří požár, v historii země nemá obdoby

Strážci podle něj v lese nalezli také místo, kde si lidé rozdělávali oheň, ačkoliv nedaleko zuří lesní požár a rozdělávaní ohňů je zakázáno. „Mám zprávu od strážců, nevím teď, zda je přímo našli na místě, nebo nalezli už jen ohniště,“ řekl Benda.

„Je naprosto neuvěřitelné, co prostě takováto skupina lidí dokáže, a je mi z toho smutno. Pro to já opravdu nemám nějaké vysvětlení, lidská blbost je s dovolením opravdu nekonečná a bojovat s lidskou blbostí je předem ztracený boj,“ dodal.

Kontroly na silnicích

Během neděle skončila nucená evakuace Vysoké Lípy a obyvatelé se mohou vrátit domů. Ostatní obce ale nadále evakuované zůstávají a jsou dále nepřístupné. Vjezd do nich hlídají policejní hlídky. Práce ani tak nemají málo, úplně se provoz na silnicích do Hřenska nezastavil.

Obsluha čerpací stanice v Děčíně-Loubí mívá obyčejně v tyto dny hektické směny. Do Hřenska míří během léta tisíce turistů, kteří doplňují palivo nebo energii ze sendvičů a pochutin. O uplynulém víkendu se tu ale dveře netrhly. Hned vedle stojí policejní hlídka, která nekompromisně automobily, které v hořícím Hřensku nemají co dělat, vrací do Děčína.

Provoz na silnici nulový není a nebyl ani v propršenou sobotu. Katastrofy milujících dobrodruhů zkusilo ale projet jen pár. „Viděla jsem asi tak šest, sedm aut, která policie otočila. Zbytek, co projíždí, k tomu má důvod, ale těch co se jen chtějí podívat na požár, je málo. Naštěstí jsou lidé slušní,“ popisuje sobotní provoz obsluha čerpací stanice. V neděli sobotní déšť a mlhu střídá sucho, ani tak se ale situace nemění.

Hašení u Hřenska v sobotu komplikovalo počasí i úrazy, zranilo se osm hasičů

Policejní hlídka, která na místě slouží, poznamenává, že spíše než o požárovou turistiku se jedná o vjezdy z nedostatku informací. „Otáčeli jsme hodně občany Německa, kteří se tudy snažili vrátit domů. Připisujeme to tomu, že na straně Saska možná tolik neproudí informace o tom, že jsou tu dopravní omezení,“ popisuje sloužící policista.

„Vraceli jsme také několik skupin, kteří jely pravděpodobně na dovolenou, protože sebou vezli jízdní kola,“ doplňuje. Domluva byla krátká, stručná a nekonfliktní.