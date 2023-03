Je to jen několik týdnů, co z druhé strany údolí rozebírali nad Klepáčem přibližně dvoutunový kámen , který zachytily bezpečností bariéry. Na straně údolí, kde nyní hrozí pádem přibližně 150 tun pískovce, žádné síťové bariéry nejsou. „Ráno jsem přišel a zjistil, že nemohu do práce. Je to strašné. Nám už tu chybí jen zemětřesení,“ říká Jiří Mach, který pracuje jako číšník v hotelu Klepáč.

Ten leží společně s penzionem Lucerna na samém okraji Hřenska. A za zákazovou značkou. Nemohou tak do něj přijít ani turisté na oběd, ani zaměstnanci, neprojedou auta se zásobováním. „My v hotelích a restauracích dostáváme informace až jako poslední. To je špatně. Když zavřeli cestu na Pravčickou, tak jsme tam pořád lidi posílali, protože jsme nevěděli, že je zavřená,“ postěžoval si člen servisního týmu z Klepáče. Co bude v příštích týdnech dělat, netuší. Je možné, že jej majitel Klepáče převede do své druhé restaurace ve Hřensku.

Nad Hřenskem hrozí pádem 150 tun kamene. Silnici na Mezní Louku na měsíc zavřeli

Přestože do letní sezóny ještě zbývá několik týdnů, i tak mívají touto dobou restaurace ve Hřensku poměrně slušně plno. Návštěvníci do nich míří především o víkendech, kdy si restaurace vydělají na zbytek týdne. O tyto příjmy nyní v Klepáči na několik týdnů přijdou. Zatím ani není jasné, zda jeho majitel dostane od státu nějaké odškodnění. Přitom už po požáru se tržby výrazně propadly, v některých zařízeních zaměřených na turisty i o 70 procent.

Jako blesk z čistého nebe

Roztrpčený z dalších problémů je také starosta Hřenska Zdeněk Pánek, který musel řešit loňský velký požár v Českém Švýcarsku, opakované povodně, vichřice nebo epidemii covidu, která na obec měla drtivý dopad. „Byl to pro nás blesk z čistého nebe, když mi ředitel správy národního parku volal, že hrozí řícení čtyř skalních bloků nad naší zastávkou a parkovištěm. A že je nutné od středy zamezit vstupu lidí do nebezpečného prostoru,“ vysvětluje Pánek s tím, že by se práce mělo podařit zvládnout dříve než za avizované tři týdny až měsíc. Rozhodující pro Hřensko bude to, zda se povede silnici zprovoznit do začátku sezóny, tedy do přelomu března a dubna.

Jak se šířil oheň v Českém Švýcarsku? Policie ukázala 3D simulaci podle družic

Obec se společně s destinační agenturou snaží změnit dopravní značení tak, aby lidé mohli jezdit z druhé strany na parkoviště u vodopádu a dorazili tak do Hřenska. Z parkoviště se pak mohou vydat pěšky ke Třem pramenům a dál na Pravčickou bránu.

Destinační agentura se společně s krajským úřadem pokouší i o další změnu. Objížďkové autobusy nyní končí v Jetřichovicích, což je poměrně daleko od jednoho z největších taháků Českého Švýcarska, největší pískovcové brány v Evropě. „Snažíme se vyřešit také zajíždění ke Třem pramenům, aby autobusy nekončily na Mezné. Budeme ale muset zjistit, zda je to technicky, především kvůli otáčení autobusů, možné,“ doplňuje náměstek hejtmana Jiří Řehák.