Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Po přibližně hodině a půl se jim podařilo dostat plameny pod kontrolu. "Následovaly likvidační práce, kdy bylo nutné veškeré konstrukce střechy, jež se propadla do obytné části, rozebrat a dohasit. Velitel zásahu si vyžádal z písecké stanice osvětlovací balón a další baterie do termokamery. Protože jen tak bylo možné nalézt i případná skrytá ohniska požáru," upřesnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Požár se podařilo kompletně zlikvidovat kolem osmé večer.

V rodinném domku bydlela starší paní se svým synem. V době požáru byla na nákupu. "Byl doma pouze syn. Vzbudilo ho bouchání, které vycházelo z dílny. Byl po noční a zrovna spal. Snažil se ještě vynést nějaké věci a vyvézt auta, nadýchal se zplodin a popálil se," popsala žena, která momentálně bydlí u dalšího ze svých synů.

Dům je po požáru neobyvatelný a oheň rodinu připravil o vše, včetně oblečení. Po požáru se strhla velká vlna solidarity. Známí a přátelé rodiny se rozhodli okamžitě jednat a pomoci. "Rodinu známe osobně, protože paní je dlouholetou královnou Tříkrálové sbírky. Dělala nám sbírku v Nemějicích a bývala to jedna z největších. Pomáhá charitě už dvacet let a proto jsme se rozhodli zveřejnit neštěstí, které se jim stalo a poprosit o pomoc. Není to ale žádná veřejná sbírka, je to spíše o jednotlivcích, kteří se rozhodnou pomoci," vysvětlila Marie Sádlová ředitelka Domova svaté Alžběty v nedalekém Veselíčku, kam se také případní zájemci o pomoc rodině mohou obracet.