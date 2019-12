Z požáru v přízemí domu v mostecké ulici J. Skupy dostal 94letého muže na čerstvý vzduch kolemjdoucí Kamil Šnírer.

Záběry ze zásahu při požáru v mostecké ulici J. Skupy, kde z hořícího bytu vytáhli 94letého seniora. | Foto: MP Most

Na trávník u bloku 84 v mostecké ulici Josefa Skupy byl v pátek 20. prosince ráno smutný pohled. „Co to je?“ ptal se táty malý kluk, když procházeli kolem hromady poškozených věcí. „Tady včera hořelo,“ odpověděl táta a pohlédl na zčernalý invalidní vozík, zvlhlé kusy nábytku, ohořelé elektrospotřebiče a balíky časopisů. To vše muselo pryč z přízemního bytu, který po požáru ztichl. Jeden okenní otvor už chrání dřevěná deska. Druhé okno odolalo, ale dírou ve skle vychází ven černá stopa po hustém kouři. V něm se během čtvrteční nehody dusil 94letý senior, jediný člověk v bytě. Za záchranu vděčí hlavně statečnému kolemjdoucímu Kamilu Šnírerovi z Mostu, který byl ve správný čas na správném místě a do bytu pro seniora doslova skočil.