Požár v Českém Švýcarsku sledujeme ON-LINE

Jaká bývá u lesních požárů nejčastější příčina?

Většinou se jedná o takzvané neprokázané zavinění neznámé osoby, to znamená že vyšetřovatel jednoznačně vyloučil vliv technické závady. Pokud požár vznikl někde, kde nebyla bouřka, nepohybovala se lesní technika, neprobíhala žádná instalace, ale naopak se tam pohybují lidé – pak je jasné, že tu působil lidský faktor. U lesních požárů figuruje až v 90 procentech. Pak přijde na řadu vyšetřování policie, která má prokázat, zda to byl úmysl nebo nedbalost.

Jaký je poměr žhářů a nešťastných náhod?

Jednoznačně vede nedbalost. Například při manipulaci s otevřeným ohněm, třeba při vaření. Lidé oheň dobře neuhasí, požáry vznikají i z nedopalků po cigaretách. Na druhou stranu platí, že úmysl se u lesních požárů prokazuje velmi těžko.

Kdy samotné vyšetřování začíná? Čeká se, až budou plameny pod kontrolou?

Naopak, vyšetřovat by se mělo začít co nejdřív, sotva dostanou hasiči o požáru hlášení. Jakmile se požár začne šířit, třeba jako to vidíme teď v Českosaském Švýcarsku, je obvykle obtížnější najít kriminalistické ohnisko, případně samotného pachatele. Bohužel i samotný zásah může důkazy zničit. Hned po vzniku požáru se začíná s výslechem svědků, prohlížením kamerových záznamů. Jestli někdo něco neviděl, co se v prostoru dělo, kdo se v něm pohyboval. Policii čekají výslechy skutečně stovek lidí.

Zdroj: Hasiči Hrob

Nějaká práce v ohořelém lese je pak ještě platná?

Samozřejmě. Terén procházejí týmy hasičů a policistů. Vynikajícími pomocníky jsou vycvičení psi, kteří dokážou detekovat hořlavou látku, třeba benzin. Ten dokáží psi odhalit i několik hodin po uhašení ohně. V místě jejich nálezů se odeberou vzorky, které pak projdou laboratoří, která může potvrdit, že se tam skutečně nacházela hořlavina, případně v jakém množství. Pro policii je to pak vodítko nebo důkaz, že šlo o úmyslné zapálení.

Pomáhá při práci vyšetřovatelům nějaká moderní technika?

Určitě jsou vynikajícími pomocníky drony na zjišťování terénu a pořízení obrazové dokumentace velkého prostoru. Jednak v místech, která jsou špatně dostupná a hrozí nějaká újma na zdraví člověka. A zároveň díky dronům máme pohled z výšky, vidíme rozdíly v terénu, a to může pomoci najít to zmiňované kriminalistické ohnisko. Drony se také vybavují různými detekčními přístroji, třeba na chemické látky a podobně.