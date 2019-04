Už několik velkých lesních požárů mají letos za sebou hasiči na Děčínsku, při jednom z nich pomáhal i vrtulník. Vzhledem k velkému suchu tak majitelé lesů i hasiči vyhlížejí s obavami následující měsíce. Například Správa Národního parku České Švýcarsko chce přidat na prevenci i protipožárních hlídkách.

Přibližně dvě desítky lesních požárů vznikly loni v Labských pískovcích, z toho osm přímo v národním parku. Dalších 19 ohňů vzplálo v Saském Švýcarsku. Největší zuřil tři dny mezi Sněžníkem a Ostrovem, na jeho likvidaci se podílela více než stovka hasičů spolu s letadlem a vrtulníkem. Letos bude vzhledem k neustávajícímu suchu nebezpečí požárů zřejmě ještě větší.

„Rozvěšujeme upozornění, že je sucho a hrozí zahoření. Kromě toho využíváme také požárních hlídek. Letos, s ohledem na očekávané sucho, s nimi začneme dříve než v minulých letech, možná už v dubnu,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Do požárních hlídek jsou zapojení především profesionální a dobrovolní strážci národního parku a lesníci. Dohromady se tak bude v parku střídat přibližně 25 lidí.

Jedním z ohňů, který se loni takto podařilo objevit, byl ten nedaleko Pravčické brány. Tam loni v červenci hořelo přibližně 1800 metrů čtverečních hrabanky. Správci parku pak na požářišti nalezli nedopečený buřt.

Že jsou obavy správců národního parku oprávněné, potvrzují i hasiči. Není totiž příliš obvyklé, aby v době počínajícího jara, které by mělo přinést dostatek vláhy, měli za sebou už několik velkých zásahů u lesních požárů. Pokud v tomto období hoří, jedná se zpravidla o nedbalost při vypalování trávy.

„Změny v typu zásahů nastaly během loňského léta, kdy se začalo ve velké míře projevovat sucho. Letošní jaro na to pak jen navázalo,“ řekl vyšetřovatel hasičů Miroslav Svoboda.

Svůj vliv na to má především počasí. Přestože během zimy napadly místy až desítky centimetrů sněhu, k dorovnání srážkového deficitu to nestačilo. Obzvlášť, když naposledy výrazněji pršelo před měsícem. Uvažuje se proto o zvýšení stupně požárního nebezpečí. Na pětistupňové škále zatím platí trojka, během tohoto týdne by se mohla objevit i čtyřka, což je pro brzké jarní měsíce velmi netypické.

V minulých letech se totiž podobná situace objevovala nejdříve až na přelomu jara a léta, spíše však během horkých letních měsíců.

„Problémem je, že v nižších polohách nejsou výraznější srážky už od počátku roku,“ sdělil Radek Tomšů z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu s tím, že Děčínsko je na tom v porovnání s některými jinými regiony na severu Čech ještě poměrně dobře.

Pro lesy mohou být požáry po kůrovci řádícím ve smrkových porostech další ranou. Paradoxně ještě nebezpečnější jsou ale požáry v lesích, které ještě kůrovec nenapadl. „Pokud dojde ke korunovým požárům, může se oheň šířit poměrně velkou rychlostí na velké vzdálenosti,“ vysvětlil záludnost takového požáru Miroslav Svoboda.