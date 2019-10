Atmosféra ve vestibulu haly před jeskyní je vřelá a všichni mají dobrou náladu. "Plavte tak, abyste neprobudili netopýry," hlásí organizátor akce Michal Moravec.

Mezi froté župany vyčnívají trička s nápisy sportovních oddílů otužilců z celé České republiky. Jakub Valníček zastupuje První pražský klub otužilců. "Jsem tady podruhé, poprvé jsem tady byl asi před čtyřmi lety a byl jsem nadšený z prostředí. Voda je průzračná. Chystám se na delší trasu," uvádí Valníček a naráží na to, že plavci si mohou vybrat ze dvou tratí o délkách sto a tři sta metrů.

To Jiří Šidlák z Vysočiny je v plavání v ledové vodě nováček. Tento sport se mu zalíbil zhruba před rokem, ale podle svých slov se otužuje celý život. Zato nejstarší plavec, Bohumil Pácl z Prostějova, si otužováním udržuje zdraví již pěknou řádku let. Vždyť i díky tomuto koníčku je ve svých 79 letech ve skvělé kondici.

Plavání v ledové vodě chce přípravu, kterou všichni ze zúčastněných mají, ale i přesto na jejich bezpečnost z loďky dohlíží lékařka a osm potápěčů, kteří jsou připravení zasáhnout, kdyby měl některý z plavců potíže.

Na začátek je pro přihlášené na odlehčení připravená prohlídka jeskyně, včetně plavby lodí až ke startovním místům. Na celkem devíti loďkách se ke startovním místům veze 163 plavců. "Z lodi se do vody spouštějte hlavně pomaličku, v žádném případě neskákejte, byl by to moc velký teplotní šok,“ instruuje Moravec. On sám začínal v otužileckém klubu Lokomotiva Brno, který se sloučením přejmenoval na FIDES a který již 25 let vede.

Postupně jsou všichni ve vodě a hrdinsky hlásí, že "voda je jak kafe“. Zdolat obě dvě vzdálenosti trvá plavcům jen několik minut a všichni doplouvají až k cíli, kde na ně už čeká publikum s potleskem. Mnoho otužilců zůstává i po zdolání trasy ve vodě, která má jen sedm stupňů nad nulou. Někteří dokonce s dětskou hravostí ve vodě dovádí. Všichni se ale shodují na tom, že zima je jen na začátku, pak se člověk zahřeje. Plavkyně Václava Benešová si pochvaluje, jak je voda teplá. "Když jsem byla na mistrovství světa v Estonsku, teplota mořské vody klesala i pod nulu a na hladině plavala ledová tříšť," říká Benšová. Další plavci, manželé z Jihlavy, si pochvalují nevšední zážitek plavby mezi skalami.

O své zkušenosti se mohli plavci podělit s čestným hostem akce, Abhejali Bernardovou, českou plavkyní, která jako desátý člověk v historii překonala plaveckou výzvu Oceans Seven.

Zájem o akci byl opravdu velký. Moravec uvádí, že několik desítek lidí z Česka i zahraničí museli z kapacitních důvodů odmítnout. "Zájem je zejména v posledních letech obrovský. Možná i díky filmu Bába z ledu,“ dodává Moravec.

Všichni se shodují, že akce je vydařená, Moravec nezapomíná ani na poděkování. "Velké díky patří ředitelství Správy jeskyní Moravského krasu za podporu a dlouholetou přízeň, taktéž Společnosti pro Moravský kras za bezplatnou přepravu ekovláčkem a výborný oběd v Hotelu Skalní mlýn."

Na řece Punkva, která protéká Punkevní jeskyní je to již 71. ročník Memoriálu T. K. Divíška, českého potápěče a jeskyňáře, který spolupracoval s Karlem Absolonem na výzkumech Moravského krasu.

RENATA SPOTZOVÁ