Tři stovky poboček České pošty po celém Česku otevřou v pátek 30. června úplně naposledy. V poslední den svého provozu už navíc neotevřou na celou standardní pracovní dobu - vyřídit si své záležitosti musejí lidé během jedné jediné hodiny.

Na seznamu rušených pošt je i pobočka v Albertu v Mostě. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Nenápadná věta, ukrytá v hlubinách webu České pošty, informuje veřejnost: „Posledním dnem, kdy budou rušené pošty otevřeny pro veřejnost, je pátek 30. června, v omezeném rozsahu na jednu hodinu.“

To v praxi znamená, že každá z rušených poboček pošty bude mít v pátek otevřeno pouze první hodinu svojí standardní otevírací doby. Poté se pobočky pro veřejnost už napořád zavřou a nastanou vnitřní úkony v podobě finančních uzávěrek, přeskladňování nebo stěhování.

Seznam rušených pošt naleznete podrobně na webu České pošty (kliknutím zde)

Například na jihu Čech se mělo původně rušit 18 poboček, seznam však doznal změn. V Jindřichově Hradci se městský úřad rozhodl zachránit dvě pobočky, na sídlištích Vajgar a Hvězdárna, a začít je provozovat prostřednictvím služby Partner+.

„To znamená, že bude zachován provoz na obou pobočkách s tím, že město bude hradit veškeré náklady s tím spojené. Česká pošta naopak bude hradit městu transakce na pobočce, a to 6 Kč za jednu operaci,“ vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Pro zachování provozu budou zřízena dvě dočasná pracovní místa v rámci odboru vnitřní správy, po dobu trvání projektu (max 5 let). Budovy pošt si město od České pošty pronajme. Do konce tohoto roku tak bude město stát provoz pošt zhruba 1,2 milionu včetně mzdových nákladů. V dalším roce jsou předpokládané náklady ve výši zhruba 2,3 milionu korun na rok.

V Českých Budějovicích se zavírání týká těchto poboček:



U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 9 (krajský úřad)

Pražská tř. 2064/160, České Budějovice 10 (Nemanice)

České Vrbné 2327, České Budějovice 13 (Globus)

Lidická třída 177/43, České Budějovice 3 (u Samsonu)

Nádražní ulice 118/6, České Budějovice 6 (u vlakového nádraží)

V Českém Krumlově zavřou dvě pošty (na Plešivci a v Urbinské ulici), v Jindřichově Hradci jedna (depo na Jarošovské), v Milevsku jedna (na náměstí E. Beneše), v Písku jedna (v Truhlářské ulici), v Sezimově Ústí jedna (na Husově náměstí), ve Strakonicích jedna (U Nádraží), v Táboře tři (na Žižkově náměstí, v Chýnovské ulici v Měšicích a ve Světlogorské) a ve Veselí nad Lužnicí jedna (v Nádražní ulici).

Česká pošta připravila informační leták pro důchodce ohledně výplat důchodu a změn. Informovat se lidé také mohou na telefonní lince 800 104 410.

Informace České pošty k výplatě důchodů.Zdroj: Česká pošta