Tentokrát se zaměří především na pravý jízdní pás – tedy na výjezd z Prahy, sdělil Deníku Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Dojde ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení,“ vypočetl, co všechno se má do října stihnout. „Rekonstrukcí projdou také obě odpočívky v Újezdu u Průhonic,“ doplnil.

Protože jsou práce rozděleny do několika etap, bude se v průběhu příštích měsíců podle jejich postupu měnit i způsob průjezdu úsekem s omezením. Převážně však má být doprava vedena v režimu 2+2+1 jízdní pruh.

„V rámci zachování bezpečnosti řidičů, našich pracovníků i pracovníků zhotovitele prosíme všechny, kteří budou místem projíždět, o vzájemnou ohleduplnost a dodržování stanovených rychlostí,“ vyzývá Buček řidiče. Upozornil současně, že motoristé musí počítat s dohledem nad tím, jak vyznačená omezení respektují. Neznamená to jen častější přítomnost policejních hlídek: bude také instalováno úsekové měření rychlosti.

Dopravní omezení na dálničních exitech:



- Exit 8 Dobřejovice a Čestlice – bude uzavřen ve směru na Brno v termínu 15. června – 3. července



- Exit 6 Průhonice – sjezd a nájezd na dálnici D1 nebude možný v termínu 4. července – 19. července



- V srpnu bude na dva týdny uzavřen nájezd na dálnici D1 ze silnice II/101 od Říčan a Jesenice ve směru na Brno a doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách



- Na konci srpna zasáhnou práce exit 2 Šeberov a Opatov ve směru do Prahy; práce však budou prováděny po jízdních pruzích, a tak by do plynulosti provozu již neměly významně zasáhnout



Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR