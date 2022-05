Díla tvoří firma akademického sochaře Mariana Maršálka, který v minulosti na tvorbě soch v Písku několikrát spolupracoval. Dalšími tvůrci jsou Václav Lemon a Josef Faltus. Umělci začali pracovat 26. dubna a hotovo musí být nejpozději do pátku 13. května, kdy se od 14 hodin uskuteční vernisáž.

Díky kvalitnímu zpracování sochy zdobí nábřeží Otavy pod Kamenným mostem obvykle až do začátku adventu. Galerie je po celou dobu volně přístupná. V období letní turistické sezony zde bude podle mluvčí radnice Petry Měšťanové fungovat také turistický informační stánek. "Odtud od 17. června do 4. září v 10 hodin vycházejí komentované prohlídky města," uvedla mluvčí. Jak doplnila Edita Kučerová, především dětem přiblíží vyobrazená města příběh putování Aničky s Pimonem, skřítkem Píseckých hor. "Text příběhu z pera Moniky Hodáčové převedl do zvukové podoby Jiří Klokočka a ilustrován je obrázky Petry Žabové,“ zmínila Edita Kučerová jednu novinku.

Lidé, kteří se přijdou podívat na sochy, si na nedaleké promenádě v Čechově ulici mohou prohlédnout také venkovní výstavu nazvanou Když se řeka zlobí – 20 let od povodně 2002. Zde budou k vidění fotografie nejen z nedávné tisícileté vody, ale i z předchozích povodní v průběhu 20. století.