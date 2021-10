/FOTO/ Maminka Jany Holemářové z Jám měla v březnu dvě nebo tři mozkové příhody za sebou. "Já jsem účetní, daňová sezóna zrovna vrcholila. Stála jsem před rozhodnutím co dál," popisuje Holemářová jedno z nejhorších období svého života.

Anděla Jůdová má přechodný domov v novoměstském domě s pečovatelskou službou. Až její dcera zvládne nejhorší nápor práce, vezme ji zase domů. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Na jedné straně maminka, o kterou se musela starat. Na druhé straně práce, kterou nelze odložit. „Maminka byla do 19. dubna hospitalizovaná na neurologii. Snažila jsem se všechno zvládnout. Do 25. dubna jsem musela zpracovat DPH pro asi šedesát firem. Nevěděla jsem, jak to vyřešit. Termíny jsou jasně dané a není jakákoliv šance je posunout. Pokuty za nedodržení jsou vysoké,“ vysvětluje účetní.