Podobně jako všechny podzimní výlovy rybníků, tak i výlov Hradeckého rybníka v Tovačově má vždy výjimečnou atmosféru. Ani letos nebyli návštěvníci zklamáni. Oblíbenou podívanou si nenechali ujít milovníci ryb nejen z Tovačova, ale i Přerova, Kojetína a širokého okolí a jako vždy se bylo na co dívat.

Prognózy výnosu jsou často velmi opatrné, ale rybáři v Tovačově každý rok doufají, že dosáhnou alespoň 65 tun zdravých ryb. V minulých letech se ty nepříliš optimistické vyhlídky naštěstí nenaplnily a i letos už první den výlovu vypadal víc než nadějně.

„Dnes jsme vytáhli o něco víc než byl původní předpoklad, možná to bude na úkor nědělního výlovu, ale i tak si myslím, že můžeme být spokojení,“ hodnotil sobotní průběh výlovu Jiří Zahradníček z rybářství Tovačov.

Nejvíc je kaprů

Nejobvyklejší rybou Hradeckého rybníku je podle očekávání kapr, ti tvoří asi 90 procent celkového objemu vylovených ryb. Ten zbytek je směsice amurů, tolstolobiků, candátů, štik a najde se dokonce i nějaký ten sumec.

„Část z toho, co vylovíme, půjde k prodeji na stánky, menší část ryb bude zasádkována na Vánoce. Velká většina jde na zarybnění revíru v Tovačově, Olomouci a na Ostravsku,” řekl Jiří Zahradníček.

Kapři, kteří jsou určeni na vánoční trh, zamíří do sádek, ve kterých se budou v následujících týdnech čistit.

“Každá ryba určená na Vánoce by měla být 30 až 40 dní vysádkovaná. Ryby se už v tu dobu nekrmí, zbaví se během té doby pachuti, kterou získávají od bahna v rybníku,” doplnil Zahradníček.

Na místě mohli návštěvníci sledovat rybáře v gumových holinkách a pláštích při práci, a také to, kam a jaky ryby putují po samotném vylovení. Výlov je však nejen o práci, je i svátkem gurmánů. Na stáncích letos opět nechyběla rybí polévka, ryby uzené, smažené i pečené. Vyhlášené a suverénně nejoblíbenější byly rybí hranolky. Na ty se těšil nejeden výletník.

„Dorazili jsme s dětmi od Přerova. Děti jsou úplně nadšené, dá nám spoustu práce je odtáhnout od vody. No, a samozřejmě jsme se všichni těšili na místní občerstvení. Všechno vypadá báječně, tak toho plánujeme ochutnat co nejvíce, protože do dalšího výlovu je daleko,“ směje se Daniel Kovář z Přerova.