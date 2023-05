/VIDEO/ Co v Jihlavě nejvíce zanáší odpadní vody? Jednoznačně tuk z domácností. Služby města Jihlavy musí pravidelně čistit čerpací stanice odpadních vod. Těch je v krajském městě devatenáct. Nejvíce znečištěná bývá stanice v městské části Antonínův Důl. Tam jezdí mechanicky odstraňovat nánosy tuku každé dva až tři měsíce. A jak tato nepříliš voňavá práce vypadá?

Čištění čerpací stanice odpadních vod od tuků. | Video: SMJ/Martin Málek

„Čištění provádíme tak, že vysajeme veškerý obsah jímky, který jinak nejde vyčerpat. Tímto způsobem se zbavíme veškerých usazenin. Následně provedeme oplach stěn tlakovou vodou, kterou také odsajeme. Veškerý tuk, který zůstane na stěnách jímky, je poté potřeba sundat mechanicky,“ popsal mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek s tím, že nejde o práci za odměnu.

Jede traktor, je to Zetor. Traktoriádu v Tvořihrázi ovládly ženy. Podívejte se

Podle něj by stačila větší ukázněnost obyvatel. Na tuky existují speciální popelnice a kontejnery. Tuk z domácností stačí slít do plastové lahve a potom vyhodit do určené popelnice či odvézt do sběrného dvora.

Co je čerpací stanice odpadních vod? Jímka s čerpadlem, která dopravuje vodu z místa, kde to nejde pomocí samotné gravitace.