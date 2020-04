Jedenáct lidí na Klatovsku mělo ke čtvrtku pozitivní testy na koronavir Covid-19 a mezi nimi je i pracovnice klatovské Mlékárny. Do karantény museli její spolupracovníci i jejich rodinní příslušníci.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

„Můžeme potvrdit informaci, že máme pozitivně testovaného jednoho zaměstnance na Covid-19 v naší společnosti. Všichni zaměstnanci, kteří s touto osobou přišli do přímého kontaktu, byli okamžitě posláni do karantény, a to včetně rodinných příslušníků,“ uvedla personalistka Mlékárny Klatovy Romana Richterová.