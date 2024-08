Konečně je to tu, nejočekávanější okamžik Festivalu Prague Pride - duhový průvod. Ten letos nese podtitul s názvem Pochod pro každou rodinu, jelikož celý festival je tento rok zaměřen na téma rodiny.

„Rodina je tam, kde je láska. To je motto, které jsme zvolili pro letošní ročník. Je to také pojem, který se používá proti nám - tradiční rodina. Slouží k našemu odsouvání na druhou kolej,“ uvedla při zahájení festivalu programová ředitelka festivalu Veronika Dočkalová.

Prague Pride během celého týdne přinesl více jak dvě stovky různých akcí na devíti festivalových místech různě po Praze.

Pochod Prague Pride 2023. | Video: Deník/Michal Bílek

Účastníci průvodu vyrazí v sobotu v poledne z dolní části Václavského náměstí. Pořadatelé počítají s účastí až několika desítek tisíc lidí.

Zároveň všem doporučují přijít na Václavské náměstí s alespoň hodinovým předstihem a pěší příchod naplánovat ze směru od Národní třídy, náměstí Republiky nebo z metra Můstek, jelikož se v horní části Václavského náměstí realizuje stavba tramvajové trati a ulice Jindřišská a Vodičkova jsou proto hůře průchodné.

Změna obvyklé trasy

Kvůli opravám v okolí Prašné brány musela být navíc lehce pozměněna trasa.

close info Zdroj: Prague Pride zoom_in Trasa pochodu Prague Pride 2024

Ta tedy nepovede klasicky z Václaváku celou ulicí Na Příkopě, ale zatočí se do ulice Havířská a průvod povede dále přes Ovocný trh, na Celetnou a dále již klasicky na Staroměstské náměstí, Pařížskou ulici, přes Čechův most až do Letenských sadů, kde na všechny bude čekat připravený Pride Park.

Bezpečnostní opatření

V rámci celého festivalu Prague Pride připravila pražská policie zvýšená bezpečnostní opatření, a to vzhledem k informacím, které přinesla Slovenská národní kriminální agentura o plánovaném teroristickém útoku na obdobnou akci zvanou Duhový Pride, která se se konala minulý měsíc na Slovensku.

Na bezpečnostnost všech účastníků festivalu letos dohlíží tedy ještě více policistů a kriminalistů než dříve. Přítomni jsou policisté z antikonfliktního týmu, prvosledových hlídek s dlouhými zbraněmi s balistickou ochranou, kriminalisté z odboru extrémismu a terorismu, pořádkové jednotky a další specialisté. K dispozici je též policejní vrtulník.