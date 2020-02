Radní městské části zhodnotili působení ve vedení Prahy 11 při setkání s novináři na Chodovské tvrzi. „Naším prvním úkolem bylo stabilizovat chod městské části, a to včetně personální obsazenosti, kde jsme měli dlouhodobý deficit. Díky tomu jsme se pak v poměrně krátké době mohli pustit do realizace celé řady investičních akcí: rekonstrukcí školských objektů, sportovních i dětských hřišť, oprav infrastruktury, revitalizace vnitrobloků a dalších veřejných prostranství. Na většinu z těchto akcí se nám zároveň podařilo získat dotační prostředky od hlavního města,“ prohlásil starosta Jiří Dohnal (Piráti).

Podle radniční tiskové zprávy celkem 111,7 milionů korun putovalo do oprav a zvýšení kapacit škol na území Prahy 11, přes 53 milionů si pak vyžádaly naáklady na opravy a rozšíření bytového fondu. „Osobně za největší úspěch považuji zahájení rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra, kde už brzy najde nové bydlení 174 jihoměstských rodin. Velkou radost mám také ze zahájení přístavby Starochodovské školy, kterou slibovalo několik předchozích vedení radnice, žádné ji ale nedotáhlo do konce. Díky přístavbě ve škole konečně vznikne potřebné zázemí pro pedagogy, dvanáct nových tříd a navíc i tělocvična,“ uvedl Ondřej Prokop (ANO), místostarosta městské části pro majetek a investice.

Rekonstrukce výškového domu u stanice metra Opatov má podle Blesk.cz „spolknout“ 300 milionů korun (dvě třetiny celkové částky však poskytne jako dotaci magistrát). Podle loňského vyjádření Prahy 11 by měla Sandra poskytnout domov mladým rodinám, seniorům nebo lidem v potřebných profesích - učitelům, lékařům, hasičům či strážníkům městské policie.

Spolupráce na rozvoji družstevního bydlení

„Proměnou struktury obyvatel objektu dojde především k výraznému zvýšení bezpečnosti v místě a přilehlém okolí. Případné ghettizaci lokality pak chce městská část předejít právě maximální variabilitou ve skladbě rezidentů i v délce smluvních vztahů,“ uvedla loni v červnu mluvčí Anna Kočicová. Nyní radní pro oblast školství Zuzana Ujhelyiová (Piráti) dodala, že část bytů by mohla radnice využít ve prospěch vysokoškolských studentů nebo těch, kteří opustí dětské domovy. Praha 11 spolupracuje s hlavním městem také na projektu rozvoje družstevního bydlení, nyní vytipovává pozemky.

Ochrana životního prostředí

Praha 11 v tiskové zprávě uvedla další radniční úspěch (možná pod dojmem blížícího se jara) až poeticky: „Z veřejných prostranství tak postupně mizí původní betonové plácky a nahrazují je záhony trvalek, luční kvítí nebo měkké trávníky.“ Kromě velkých projektů se totiž městská část zaměřila také (podle mluvčí Anny Kočicové v souladu s programovým prohlášením rady) na investice do zeleně. Na Jižním Městě v uplynulých měsících bylo vysázeno téměř 200 stromů a vzniklo skoro deset nových květnatých luk. Podle místostarosty městské části pro životní prostředí Jakuba Lepše (TOP 09) se ekologická aktivita promítla například i ve změně režimu travnatých ploch. Praha 11 se také snaží šetrně pracovat s vodou a maximálně využívat tu dešťovou.

Vedení Jižního Města zároveň slibuje, že zanedbané okolí stanic metra Opatov, Rozytyly a Háje čeká po letech proměna. Cestu k tomu podle místostarosty Martina Sedekeho (ODS) otevírají územní studie těchto lokalit. „Všechny tři studie jsme důkladně projednali s občany a výsledkem je zapsání studie Opatov – Na Jelenách, zásadně upravené podle připomínek a přání místních obyvatel. Věřím, že stejně úspěšní budeme i v případě zbylých dvou studií, a pořizovatel akceptuje naše výhrady. Co se týče pochozí zóny u metra Háje, podařilo se nám navíc připravit scelení vlastnictví k objektu Opatovská 874 a připravit tak prostor pro revitalizaci okolí východního výstupu ze stanice metra, po níž jihoměštští občané léta volají,“ dodal radní, do jehož gesce územní rozvoj spadá.

Další peníze městská část rozdělí (nebo už rozdělila) do školství, kultury a sportu, byť například výstavba Areálu ledových sportů se trochu komplikuje. Na Jižní Městě je v plánu také nové venkovní koupaliště na Jižním Městě. Podle starosty Dohnala by mohl být projekt hotový do roku 2022. Mezi dlouhodobé vize patří i nová budova radnice Prahy 11.

Ale v kratším čase by mělo přijít na řadu řešení problémů v oblasti dopravy, za kterou je zodpovědný radní Martin Duška (Piráti). Podle dřívějších studií má Praha 11 deficit přes tři tisíce parkovacích míst. Jak situaci zlepšit? Postavit parkovací domy? Nebo nakreslit do ulic „Jižáku“ modré pruhy? Zóny placeného stání se však v centrálních částech metropole mnoha obyvatelům nelíbí, protože ne vždy zajistí rezidentům parkovací místo před domem, komplikují návštěvy příbuzných či například zdražují služby řemeslníků, kteří si poplatek za parkování účtují do celkové ceny za práci.

Dopravní studie napoví

„Zdali se k nim (parkovacím zónám) uvolíme, určí až nová aktuální dopravní studie, která odhalí, kolik rezidentů a naopak nerezidentů kde parkuje,“ citoval Blesk.cz radního Dušku, který dodal, že radnice hodlá opravit během dvou let podchody, lávky a vytvořit bezbariérové přechody pro chodce na území Prahy 11.

S parkováním souvisí rovněž další plánovaná aktivita jihoměstské radnice. Bývalý starosta Petr Jirava (ANO), který v nové radě městké části řeší sociální věci, zdravotnictví a bezpečnost, zmínil, že Praha 11 podpoří kampaň pražských a středočeských hasičů s názvem Tři metry k životu. Ta upozorňuje řidiče, aby parkovali (zejména na velkých sídlištích) ohleduplně a umožnili průjezd hasičským vozům.

„Kampaň bude probíhat informativní formou. Nevylučuji však do budoucna, že bychom v rámci určitých opatření do jisté míry umožnili také částečné parkování na chodníku,“ řekl Jirava.