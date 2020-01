„Nechutný úlovek čítal 21 hnědých kousků,“ uvedla žižkovská radnice na oficiálních facebookových stránkách s tím, že se z rozpočtu Prahy 3 na údržbu veřejných prostranství doplácí ročně zhruba 25 milionů korun. Tento experiment s demonstrativním (ne)úklidem exkrementů je součástí loni započaté kampaně s názvem „Žižkov není šiškov!“.

„Postupně doplňujeme nové stojany se sáčky a koši na psí exkrementy. Ale bez toho, aby si každý po svém pejskovi uklízel sám, to prostě nepůjde,“ upozorňuje Praha 3. Podle Ptáčka radnice zvažuje, že do budoucna by mohla být ve stojanech na ulicích i alternativa v podobě igelitových sáčků.

„Budou od pondělka k vyzvednutí na recepci radnice na Havlíčkově náměstí a v informační centrum u náměstí Jiřího z Poděbrad,“ doplnil žižovský starosta na svém facebookovém profilu, kde sdílel i reportáž Novinek ze zmíněného experimentu. „Musím říct, že jsem rád, že to nemusím dělat celý den, za tu půl hodinu už mě docela bolela pravá ruka, byla to ale zábavná zkušenost,“ popsal zážitek z úklízení psích výkalů starosta Ptáček pro Novinky.cz.

Praha 3 bude muset přitlačit – s osvětou i represí

Na sociálních sítích se každopádně rozjela debata nespokojených občanů, kteří prosí starostu, aby přišel zrovna do jejich ulice. „Pražské služby uklízí všechny ulice. Na neukázněné pejskaře by ale nestačil ani úklid dvakrát denně,“ uvedl starostův poradce Šimon Ornest, jenž kandidoval v komuninálních volbách do zastupitelstva za hnutí STAN. „Budeme muset přitlačit – s osvětou i represí,“ dodal známý hudebník ze skupiny The Tap Tap.

„Je to nechutné a lámala bych za neuklízení psích hovínek ruce. Přesunula jsem se ze Žižkova na Smíchov, každé dva dny chodí hovnometná četa, ale stejně jsou lidé schopni nechat bobek i vedle popelnice! Nechápu, co je těžké na tom se sehnout a ten bobek hodit do nejbližší popelnice nebo koše. Taky jsem měla psa a vždy uklízela,“ napsala pod radniční příspěvek jedna z diskutujících. Ostatní volají po důsledném vymáhání pokut či přísnějších trestech.

Pleny dětem taky nikdo nerozdává!

Podle Prahy 3 loni strážníci městské policie řešili 83 přestupků a bylo uděleno několik pokut ve výši 2000 korun. Na to však někteří diskutující kontrují tím, že strážníky v žižkovských ulicích moc nepotkávají. „Je to na širší debatu. Sám jsem s jejich počtem nespokojen a chodím škemrat na magistrát, aby nám jich sem přidělili více,“ odpověděl starosta.

Novinkám řekl, že pro něj jako otce tří dětí (a tedy šesti botiček) je nejhorší situace, že si pejskaři myslí, že výkaly jejich čtyřnohých miláčků v zeleni jsou dobrým hnojivem a nechávají je v trávě či pod stromem. Jedna z obyvatelek třetí pražské městké části zase líčila problém, že někteří lidé nechávají hnědé „šišky“ i uprostřed chodníku: „Se synem (20 měsíců) jsme vyrazili na procházku s odrážedlem a třikrát najel do hoven a byl od toho celej… .“

Pár občanům se nelíbí ani fakt, že by majitelům psů na pytlíky a jiné nástroje na úklid měli přispívat. „Každý by si to měl obstarat sám. Pleny dětem taky nikdo nerozdává!“ napsal jeden z facebookových uživatelů pod starostův příspěvek.