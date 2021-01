ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„NEUVĚŘITELNÉ!!!“ uvedli svůj facebookový příspěvek komunální politici z uskupení Praha 4 sobě, které sdružuje kandidáty Strany zelených a nezávislé. Opozičním zastupitelům, kam patří i exstarosta nejlidnatější pražské městské části Petr Štěpánek, vadí středeční sdělení starostky Michalcové.

„Zvažujeme spolupráci s FTN (Fakultní Thomayerovou nemocnicí – pozn. aut.) při zajištění očkování proti covid-19 a potřebovali bychom znát předběžné počty zájemců o očkování,“ napsala všem 45 kolegům a kolegyním, s nimiž byla v komunálních volbách v roce 2018 zvolena do zastupitelstva. Ačkoliv podle Michalcové nelze předvídat termín („předpoklad jsou jarní měsíce“), chtělo vedení úřadu potvrdit zájem o očkování, protože – starostčinými slovy – „štěstí přeje připraveným“. Michalcová navíc v dopise prosí, aby zastupitelé potvrdili svůj případný zájem obratem.

„To vše v době, kdy celostátní vládní očkovací strategie zjevně nefunguje a hrozí, že ohrožené seniorské a další skupiny se k očkování nedostanou včas,“ upozorňují Zelení a nezávislí, kteří disponují devíti mandáty. Praze 4 od dubna 2019, kdy bylo odvoláno osm z devíti radních včetně bývalého starosty Štěpánka, vládne ANO spolu s ODS a TOP 09 – klíčovým hlasem je nyní nezařazený lidovec Josef Svoboda, který byl součástí minulé koalice spolu s Piráty a STAN+KDU-ČSL. Loni v květnu ustála Michalcová snahu opozice o její odvolání kvůli údajně špatnému hospodaření a podivným nákupům v době nouzového stavu.

Zdroj: ArchivTeď se však na členku hnutí premiéra Andreje Babiše valí další skandál. „Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Očkovat se chci nechat, hned jak to bude možné – ale ne na základě téhle bizarní nabídky od paní starostky,“ okomentoval kauzu Petr Kutílek, opoziční zastupitel a bývalý místopředseda Strany zelených. Jeho kolega Daniel Kunc si přisadil: „Na to, aby se úředníci starali o pohodlíčko a přednost papalášů, má radnice zjevně dostatečnou kapacitu. Uvidíme, jakou pomoc zajistí pro běžné obyvatele. Budou jim také registrovat vakcinaci?“

Michalcová: O zvýhodnění se nejedná

Bezpartijní Jan Slanina připomněl s odkazem na články v médiích, že zaměstnanci SZÚ a jejich rodinní příslušníci dostali vakcínu také protekčně. „Očkování je důležité – ale naši zastupitelé rozhodně žádné korupční přednostní očkování od vládnoucí koalice nechtějí,“ shrnuje opoziční hnutí Praha 4 sobě.

Podle Štěpánka a spol. městská část navíc nechystá ohledně vakcíny proti koronaviru žádnou pomoc seniorům. Jak někteří zástupci opozice zdůraznili, tak právě domovy důchodů Prahy 4 patřily na jaře mezi zařízení s největším počtem úmrtí na covid-19. Informace o očkování se objevily na webu Prahy 4 až během středečního dne. Zelení a nezávislí dále tvrdí, že další sdělení veřejnosti v radničním časopise Tučňák, který vyjde koncem měsíce a není doručován do všech domácností, nestačí.

Jak uvedl Deník N, pár hodin poté, co starostka Michalcová obdržela pohoršené reakce, napsala zastupitelům znovu. „FTN sama nabídla v budoucnu možnost očkování, ale nikdy se nejednalo o nějaké zvýhodnění kohokoli kdykoli mimo pořadník,“ vysvětlila. Zájem zjišťuje kvůli tomu, aby mohla krčské nemocnici poskytnout předběžný seznam zájemců, protože „Thomayerka“ bude významným očkovacím centrem. „Kdo zprávu pochopil jinak, uvažuje jinak…,“ napsala na závěr dalšího e-mailu.

Pražský deník oslovil s prosbou o oficiální stanovisko mluvčího radnice Jiřího Bigase, jenž odpověděl, že paní starostka ani Praha 4 nikoho nezvýhodňuje a nebude nikomu zajišťovat předbíhání v systému. Podle Bigase jsou zastupitelé rovněž obyvatelé městské části a Michalcová o ně má „zcela oprávněně“ starost. „Akci očkování řídí příslušné ministerstvo, které určuje základní mechanismy, a Praha 4 nebude po balkánském vzoru dělat papalášské akce s přednostními dotazníky,“ upřesnil mluvčí Prahy 4.

Bigas dodal, že městská část zřizuje informační linky pro pomoc obyvatelům nad 80 let, aby si věděli rady, až stát spustí registrační systém. Až bude vyřešena vakcinace této prioritní věkové skupiny, přijdou na řadu mladší. Radniční sociální odbor ve spolupráci s Ústavem sociálních služeb Praha 4 už prý zmapoval zájem v prioritní oblasti. Podobný průzkum úřad udělal i v případě pracovníků ve školství a zaměstnanců úřadu. „Zájem o očkování projevilo 68 procent ze zaměstnanců,“ prozradil Pražskému deníku Bigas.

Thomayerova nemocnice nyní očkuje lékaře a sestry, kteří pracují na covidových odděleních, i starší pacienty. Přednosta onkologické klinky Tomáš Büchler upozornil, že rovněž lidé se zhoubnými nádory by měli být zařazeni do prioritních skupin a není třeba se u nich obávat očkování proti koronavirové nákaze. Těžko věřit tomu, že by se prestižní zdravotnické zařízení neřídilo pokyny od Blatného ministerstva…