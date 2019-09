Úvodní bod programu trval od deseti až do večera a znovu vyjevil nesmiřitelnost dvou táborů. Pro ten první představuje Koněv nedotknutelný symbol vděku za sovětský podíl v porážce nacismu. Pro ten druhý je Koněv problematickou postavou, která soužila „rudé diktatuře“ a odklizení sochy je žádoucí už kvůli stále agresivnější zahraniční politice dnešního Ruska, které s chutí využívá k vlastní propagandě právě symboly z doby druhé světové války.

„Nezpochybňujeme hrdinství Rudé armády, ta k nám nicméně přinesla i teror – třeba v podobě únosů československých občanů ruského původu z Dejvic,“ zrekapituloval Kolář svůj postoj. Na úvod bouřlivého zasedání zastupitelstva také starosta připomněl anonymní hrozby smrtí nebo nařčení z podpory nacismu, která na jeho adresu v minulých dnech zazněla ze strany vysokých představitelů Ruské federace i české prezidentské kanceláře a několika poslanců parlamentu.

„Mohu vás ubezpečit, že má rodina nikdy nespolupracovala s gestapem,“ prohlásil starosta předtím než představil koaliční návrh, který byl schválen po zhruba pětihodinové rozpravě. Pravicové vedení Prahy 6 podle textu usnesení vypíše výtvarnou soutěž na nový památník osvobození Prahy z roku 1945, který by nahradil Koněvovu sochu. Tu by pak radnice ráda přemístila na „důstojné místo“ muzejního typu. Ze samostatné soutěže by navíc měla vzejít celková úprava náměstí Intebrigády.

Dominovali odpůrci

Mezi veřejností v jednacím sále i před radnicí početně a zejména hlasitostí dominovali odpůrci plánu na stěhování Koněva. Například Milan N., který přijel na protest z Chocně, vnímá postoj radnice v celé kauze jako prozápadní lokajství. „Jsem poválečné dítě a úcta k ruským vojákům je pro mě svatá,“ řekl Milan. Halina Netopilová, rodačka z Irkutska, se zase prý obává o osud hrobů a pomníků českých legionářů v Rusku.

„Můj manžel je bývalý předseda Československé obce legionářské, která se stará o náhrobky Čechoslováků bez ohledu na bojující stranu. Pokud Koněva pošlou pryč, může podobný osud potkat i místa připomínající legionáře,“ upozornila Netopilová.

„Za starostovou antiruskou hysterií je jasná snaha o zviditelnění v situaci, kdy se jeho TOP 09 potápí. Odstranění pomníku přitom neměla žádná z koaličních stran na 'šestce' v programu,“ uvedl během veřejné debaty Michal Drbout. Výrazně jinou interpretaci sporu nabídl senátor a bývalý zastupitel Jiří Růžička. „Nejde tady o jednu sochu, ale o souboj hodnot a o to, kam bude naše země směřovat,“ řekl Růžička.

Podle opozičních Pirátů starosta vyhrotil debatu o pomníku „chaotickými kroky a výroky“. Ondřej Kolář uznal, že pokus o zakrytí podobizny Koněva plachtou byl krokem vedle. „Jinak si ale za vším stojím, protože říkám to, co si myslím. Tvrdím, že ta socha je trnem v oku obyvatelům Prahy 6,“ řekl Kolář.

Ondřej Píša (Zelení) vyčetl Kolářovi údajné zkreslování informací o výdajích na údržbu pomníku, který opakovaně poničili sprejeři. Vyzval také ke snaze o kompromis. „Za jediné řešení, které nebude lidi dál polarizovat, považuji přesunutí sochy na vojenský hřbitov na Olšanech mezi hroby Rudoarmějců,“ navrhl.

Stanovisko k polemice sdělil i soubor respektovaného Dejvického divadla, které sídlí blízko Koněvovy sochy. „Vzhledem k chování současného Ruska bude lepší pomník přemístit. Jinak hrozí, že i naše divadlo brzy povede ruský ministr kultury,“ napsala zakladatelka DD Eva Měřičková.

Na včerejší zasedání pražských lokálních politiků dorazili i reportérské štáby dvou celoplošných ruských televizí.