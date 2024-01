Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) uspořádal v úterý 30. ledna tiskovou konferenci k připomenutí 40 let transplantací srdce – přičemž představil i pacienta Tomáše Vícha, jenž nové srdce dostal v IKEMu před čtyřmi lety. Jeho slova byla ale nečekaná. Po konferenci zamířil totiž přímo na policii.

Pacient po transplantaci Tomáš Vích, který před čtyřmi roky dostal nové srdce v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. | Video: Milan Holakovský

Devětačtyřicetiletý muž z obce Tuř u Jičína podle očekávání pohovořil o tom, jak mu transplantace změnila život – ba mu ho vrátila – avšak současně šokoval. „Někdo mi vyhrožuje,“ překvapil novináře. S tím, že se ho kdosi snažil zastrašit: hrozbami odradit právě od účasti na této tiskové konferenci. „Prý by se mi mohlo něco stát,“ konstatoval.

Hrozby po telefonu i osobně

„Rovnou odtud jdu na policii,“ potvrdil Vích Deníku, že vedle policistů v jeho bydlišti se nyní případu začínají věnovat také kriminalisté v Praze. Připouští, že jeho slova vážnosti okamžiku při oslavě čtyř desetiletí transplantací srdcí neprospěla – jak se ale svěřil, neviděl jiný způsob, jak vyřešit svou situaci, než oznámit médiím, co se děje. „Kdybych to neřekl, oni by nepřestali,“ míní.

Kdo jsou ti „oni“ a co mají za lubem, ale netuší. Ví jen to, že kdosi si přál, aby v úterý neřekl, že transplantace srdce v IKEMu jsou fajn a péče skvělá. Vše začalo tak, ze zazvonil telefon. „Měl jsem hovor ze skrytého čísla,“ řekl Deníku. Dostal dotazy, jestli se léčí v IKEMu – ano – a jestli pojede na tiskovku; také souhlas.

Příslušníci Generální isnpekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinili Michala Stiborka a další dva lidi v kauze IKEM:

„Oni řekli, že mi to nedoporučují. Když jsem se ptal proč, řekli, že je to k mému prospěchu. Dál jsme se nebavili. Pak jsem měl pár nepřijatých hovorů – a minulý týden ve čtvrtek další telefon. To už mi řekli, že pokud bych sem chtěl dorazit, mohlo by se mi něco stát. A v pátek mě dokonce navštívili doma.“ Přijeli dva muži, z nichž jeden zůstal v autě. S ním hovořil třicátník v černém hubertusu a s bekovkou na hlavě. Přišel mu říci, že doma mu bude nejlíp. Konkrétní hrozbu ale neupřesnil.

Proč mohlo někomu záležet tom, aby na tiskovce nevystoupil, Vích netuší. Komu by mělo vadit, že se podělí o svůj příběh a pochválí práci nejen špičkových operatérů, ale celého týmu? Může jen krčit rameny.

„Řeší to policie, podal jsem trestní oznámení,“ poznamenal. Vích přitom nepochybuje, odkud lidé, které nezná, získali informace o jeho chystaném vystoupení na tiskovce. Jistě přímo v nemocnici. „Věděli o mně všechno: třeba i termíny kontrol,“ poznamenal.

Vážné obvinění vedení

Už loni se policie v IKEMu zajímala o dění kolem kardiologických a kardiochirurgických pracovišť, na jejichž špičkové představitele byl vyvíjen přinejmenším intenzivní nátlak. Loni na podzim média informovala, že obviněni z vydírání byli někdejší ředitel Michal Stiborek (o němž se také již od léta mluvilo v souvislosti s byznysem kolem úvěrů s lichvářskými úroky) a jeho bývalý náměstek Jiří Malý.

Server SeznamZprávy k případu uvedl, že nejvýše postavení manažeři měli vyvíjet nátlak na respektované kapacity působící v IKEM a ohrazující se proti způsobu, jakým je institut řízen.

Web jmenoval známého kardiochirurga Jana Pirka, jenž tyto praktiky potvrdil, dalšího špičkového kardiochirurga, přednostu kliniky kardiovaskulární chirurgie Ivana Netuku, a šéfa transplantačního centra Jiřího Froňka. Údajně manažeři při nucení k poslušnosti naznačovali, že na ně mají zcela konkrétní kompromitující materiály; na každého něco jiného. V souvislosti s případem byl ještě obviněn třetí muž; podle serveru šéf IT oddělení kvůli nelegálnímu získávání soukromých informací.

Stiborek a Malý kvůli zájmu médií a policie o jejich osoby postupně rezignovali. V případě, že věc dospěje k soudu a ten by rozhodl o vině, může být ve hře až čtyřletý trest.

Nabídnutou rezignaci Michala Stiborka loni ministr zdravotnictví Vlastimil Válek neprodleně přijal:

Do vyšetřování se zapojila i Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to kvůli prověření, zda do vydírání nemohl být zapojen některý příslušník policie.

Právě kontakty na policisty, kteří prý dokážou udělat nepohodlným lidem potíže, měly být údajně jedním z přesvědčovacích argumentů. Žádný policista však zřejmě v kauze nefiguruje. A o tom, zda tento případ může mít nějakou spojitost s aktuální aférou, lze zatím jen spekulovat.

IKEM, kde loni transplantovali 54 srdcí, je největším z pracovišť, které se u nás těmto operacím věnují. Dále je dělají v Brně – a u dětských pacientů pak v pražském Motole. IKEM se může pochlubit, že za 40 let působení zde bylo transplantováno 1390 srdcí.