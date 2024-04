Zastávky autobusů v pražské MHD by mohly být od letošního léta všechny na znamení. Cílem je zkrácení intervalů a větší plynulost či omezení hluku a škodlivin. Změna by přinesla úspory pohonných hmot i peněz. Nevýhodou by mohl být takový systém pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace.

Autobusy v Praze. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Vyplývá to z dokumentu organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD, pro magistrát, který má ČTK k dispozici. Návrh musí schválit pražští radní. Pokud by tak učinili, zkušební provoz by mohl začít od soboty 29. června.

V Praze je nyní asi 2500 autobusových zastávek, z nichž je 69 procent na znamení. Pokud stojí cestující na zastávce na znamení, od roku roku 2011 nemusí dávat znamení, ale řidič má povinnost zastavit. Všechny zastávky na znamení již fungují v některých zahraničních i českých městech.

Ředitel organizace Ropid Petr Tomčík v úterý na jednání dopravního výboru pražského zastupitelstva řekl, že změna se má týkat celé Pražské integrované dopravy, takže i okolí metropole. S vedením Středočeského kraje je podle něj úprava předjednaná. Sjednocení podle něj umožnilo postupně vyřazení starších autobusů, které neměly dostatek tlačítek pro zastavení. "Počítáme vcelku s masivní informační kampaní pro cestující," dodal ředitel. Termín od 29. června je podle něj určen na základě celostátní změny jízdních řádů, která začne platit ve stejný den.

Výhodou zastávek na znamení je podle dokumentu zkrácení intervalů, nižší náklady na pohonné hmoty nebo větší komfort pro projíždějící cestující. Zastavující a rozjíždějící autobusy by tolik neničily silnice v zastávkách a rovněž by se snížil hluk a množství emisí. Z jízdních řádů by pak mohla zmizet řada značek a byly by přehlednější.

Změna by znamenala i finanční úspory, když každé zastavení a rozjetí podle Ropidu stojí jednu korunu. Ročně úspora by podle dokumentu odhadem dosáhla pěti milionů korun. Autobusy, které nemusí zastavit, navíc mají nižší spotřebu nafty.

Naopak nevýhodou může být plánovaná novinka pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro zastavení je totiž nutné dát řidiči v autobusu včas znamení; stejně, jako to dnes musí dělat rodiče s kočárky. Znamenalo by to rozmístit ve voze dost tlačítek. Hrozí také množství zbytečných zastavení, kdy řidič musí takzvaně dorovnávat jízdní řád, aby ze zastávky neodjel předčasně. Problém by to mohl být i pro dobíhající, neboť pokud cestující není v zastávce, řidič nemusí zastavit.

V zastávkách nemusí od roku 2011 cestující dávat znamení zdviženou paží, stačí, aby na zastávce stál a řidič zastaví. Pokud v ní již jeden autobus stojí, ten, který přijede po něm, musí zastavit také. Cestujícím ve voze pak před výstupem stačí pouze včas stisknout tlačítko znamení k řidiči.

Ve Středočeském kraji, jehož veřejná doprava je propojena s pražskou, jsou všechny zastávky na znamení například na Benešovsku, v Kutné Hoře, Čáslavi či ve Slaném. V Česku mají všechny zastávky na znamení například také Jihlava a Třebíč nebo Liberecký kraj.