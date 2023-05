Sobota 20. května patřila svátku všech turistů. Konal se 56. ročník Pochodu Praha – Prčice. Připraveno bylo sedmnáct pěších tras, přičemž ta nejdelší s názvem Trasa Karla Kulleho měřila přes 70 kilometrů, a čtyři cyklotrasy v délce od 61 až 74 kilometrů.

Martin Zámyslický běžel z Prahy a v Týnci nad Sázavou byl první | Video: Zdeněk Kellner

Pořadatelem pochodu byl KČT Praha–Prčice. Pochodníci se museli na akci dopředu registrovat a místa se zaplnila do posledního. Ti, kteří si troufli na nejdelší trasu (seznam všech tras naleznete zde), vyrazili z Prahy, konkrétně ze stanice metra Háje, už před pátou hodinou ranní.

Přesně ve 4:50 si chodci pochod sami odstartovali bouchnutím papírových pytlíků a zamířili na první kontrolní stanoviště v Týnci nad Sázavou na Benešovsku. Další kontrolní místa pak byla v Neveklově na Benešovou a Kosově Hoře na Příbramsku. Cíl byl tradičně v Sedlci-Prčice na Příbramsku.

Týnec nad Sázavou přitom nebyl pouze záchytným bodem. Pro dvaačtyřicetikilometrovou Trasu Zdeňka Hájka je tradičně i startovacím místem. Úplně prvním turistou, který se v sobotu ve zdejším infocentru objevil, byl dvaapadesátiletý Martin Zámyslický z Prahy. V osm hodin ráno nepřišel, nýbrž přiběhl. „Loni jsem zabloudil, takže jsem to zabalil,“ přiznal.

„Zatím se cítím dobře, v batůžku mám jen vodu, nějaké energetické gely a peníze. Tady v Týnci jsem první, tak možná první také doběhnu. Ale když ne, je mi to celkem jedno,“ dodal.

Pochod Praha - Prčice na startovním a kontrolním místě v Týnci nad SázavouZdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Na trasu pochodu vyrazil také Vítek z Prahy s přáteli Jakubem a Romanem. Pro Vítka je letošní ročník druhou účastí. Pro jeho spolubojovníky to však je premiéra. „Bude pro nás překvapení, když dojdeme až do Prčice,“ zasmál se Vítek. „Počítáme, že dojdeme tak do devíti večer,“ dodal.

Paní Petra z Kladna vyrazila do Prčice naproti tomu celkově už pošesté. Čtyřikrát zvládla trasu z Prahy a loni pak z Pikovic (50 km). Letos poprvé se s ní účastní také její dcera. Ta se však veze v kočárku. „Eliška se narodila loni v prosinci,“ usmála se na miminko.

Jen z Týnce jdou stovky lidí

Díky nutnosti zaregistrovat se do pochodu předem, bylo již dopředu jasné, že jen na trasu Zdeňka Hájka vyrazí stovky lidí.

„Na náš start se jich přihlásilo pět set. Pro jistotu ale máme šest set map s vyznačením trasy, kam se dávají také razítka z kontrolních bodů,“ řekla jedna organizátorek z KČT Dagmar Jindráková.