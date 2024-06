Sdílené koloběžky a kola od Boltu zná jistě každý Pražan, nyní ale společnost přišla s novinkou - sdílenými auty. V hlavním městě bude nově nabízet k pronájmu až čtyři stovky vozidel s označením Bolt Drive.

Bolt Drive vozy si půjde vypůjčit takřka kdekoliv na území hlavního města. Praha je po Tallinu, Rize, Berlíně a Vilniusu další evropskou zemí, ve které Bolt tuto novou službu spustil. Oficiálně se tak stalo již na začátku června.

Zájemci mají na výběr hned z několika značek. Zapůjčit si lze například audi nebo toyotu se spalovacím či hybridním motorem. A jak si auto půjčit? Stačí mít nainstalovánu aplikaci Boltu, skrze kterou si již nyní nejen Pražané půjčují kolobežky, kola a přivolávají taxi službu.

Cena vypujčení vozu bude záležet na délce trvání jízdy a ujeté vzdálenosti. Zároveň bude zahrnovat pohonné hmoty, pojištění a dálniční známku.

Podle ředitele služby Bolt Drive Václava Soukupa zjistila společnost díky průzkumu mezi Pražany, že za údržbu vozidla dají ročně nejméně 25 tisíc. „Zároveň ale téměř polovina pražských motoristů auto používá pouze jeden či dva dny v týdnu,“ zdůraznil Soukup.

Bolt není jediná společnost, která nabízí krátkodobý pronájem vozů v Praze. Mezi největší provozovatele patří například i společnosti Anytime, Car4Way, HoppyGo, Driveto a další.

Jak zapůjčení funguje?

Stačí když do aplikace Boltu nahrajete fotku svého řidičského průkazu, fotku občanského průkazu a svého obličeje. Poté se vám v aplikaci zobrazí, jaké vozy jsou nejblíže dostupné. Pak už si stačí vybrat jen auto. To si lze na 15 minut zarezervovat, aby měl zájemce o něj čas dojít až k němu aniž by si ho půjčil mezitím v aplikaci někdo jiný.

Když už vůz nepotřebujete je nutné, zaparkovat ho na místo, které je pro parkování Bolt Drive vozů vyhrazené.