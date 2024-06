To jsou škody, které nejčastěji vnímáme, pokud přijdou silné bouřky spojené s přívaly deště, s kroupami tvořícími hráze a s nárazy větru. Někdy dokonce lidem, kteří mají domy postavené v níže položených místech či v blízkosti povodňových toků, vnikne voda až do obytných místností.

Českem se prohnaly silné bouřky. Voda zaplavila Punkevní jeskyně i divadlo

Problémy s tímto rozmarem počasí však nemáme pouze my, lidé. Podobně mohou dopadnout i zvířata volně žijící v přírodě: také přijdou o bydlení. V souvislosti s bouřkami, jež meteorologové v pátek 21. června očekávají od podvečera a pak během noci na sobotu, na to upozornili ochranáři z Pražské zvířecí záchranky. S tím, že pak se stává, že i divoká zvířata potřebují naši pomoc. Hlavně mláďata.

Osušit, nekrmit, předat. To je rada se třemi základními zásadami, jejichž naplnění může v pátek večer a v noci na sobotu zachraňovat životy. Alespoň tam, kde udeří ohlašované silné bouřky s přívalovým deštěm. „Očekáváme zvýšený příjem spadlých a vyplavených mláďat,“ konstatují ochránci přírody. Všímaví lidé totiž za této situace nebývají lhostejní – a snaží se organizovat pomoc.

Někdy až tak, že to překvapí: promáčené mládě nalezené na zemi a působící opuštěně si odnesou domů – a snaží se mu pomoci třeba fénováním. Bez toho, že by řešili, jak na na ně hluk a příval horkého vzduchu působí – a aniž by si položili ukázku, co s uzlíčkem života budou dělat pak. Deník dokonce zaznamenal vyprávění mladé pomocnice, že vše sice skončilo úhynem usušeného ptáčete, ale ona alespoň usínala s pocitem, že udělala vše, co bylo v jejích silách.

Bouřka narušila koncert v Brně. Na jeviště Janáčkova divadla kapala voda

Ano, zasáhnout je v takovém případě potřeba – ale správně. „První pomoc je vždy jasná: do sucha a tepla – a zavolat na záchrannou stanici,“ radí Kateřina Landová z Pražské zvířecí záchranky Českého svazu ochránců přírody. „Nedávat nic k jídlu ani k pití!“ připomíná ještě důležité doplnění.

Kontaktovat záchrannou stanici přitom může snadno nejen ten, kdo zná spojení na nejbližší pracoviště pomáhající zvířatům v nouzi. Lze zavolat na číslo centrálního dispečinku národní sítě záchranných stanic 774 155 155. Dost pravděpodobně se ozve právě Landová.