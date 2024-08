Karel Heřmánek založil Divadlo Bez zábradlí v roce 1990 společně s manželkou Hanou Heřmánkovou.

Na Heřmánka vzpomínají i kolegové z hereckého světa. Herečka Veronika Freimanová, která v Divadle Bez zábradlí působila, napsala pro ČTK: „Vždycky budu vzpomínat na to, co všechno pro mě udělal. Jsem vděčná za ty desítky let, co jsem mohla jít hereckým světem vedle něj.“

Na hercovu smrt reagovali na sociální síti X i režiséři Jan Hřebejk a Jiří Strach.

Hřebejk uvedl, že z Heřmánkovy filmografie má nejraději Smrt krásných srnců, Dobré světlo a Kam pánové, kam jdete, tedy trojici filmů z 80. let: „Do divadla jsem na něj chodil v té samé době Na Zábradlí, vynikající byl třeba v Astrologovi v režii Evalda Schorma. Osobně jsem ho potkal jen jednou, když propůjčil hlas Richardu Tesaříkovi v našem filmu Musíme si pomáhat.“

Strach rovněž připomněl snímek Smrt krásných srnců. Zveřejnil závěrečnou scénu, v níž se Heřmánek jako Leo Popper loučí se svými syny. „Mávám ti do nebe, můj milovanej filmovej táto,“ napsal.

Karel Heřmánek zemřel v sobotu 24. srpna, život si měl vzít na jedné ze střelnic na Příbramsku.