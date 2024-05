Tým formule 1 Red Bull Racing opět zavítá do Česka, tentokrát se svou událostí Red Bull Showrun. Městská show spojí v Praze motorsport a zábavu. Závodní jezdci se v sobotu 17. srpna přesunou do centra hlavního města, kde se veřejnosti představí vůz formule 1.

Red Bull Showrun. Ilustrační snímek | Foto: se svolením Red Bull CZ/Daniel Vojtěch

„Když přivezeme celou show do města, je to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé vidí a slyší zblízka, jsou šokováni, jak je rychlý a hlasitý. Na konci show vždy jásají. A my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze,“ uvedl Chris Gregory z týmu Red Bull Racing.

Zdroj: se svolením Red Bull

V Praze se objeví ikonický vůz RB7 nasazený v sezoně 2011. Během osmnácti Velkých cen v něm jezdecká dvojice Sebastian Vettel a Mark Webber zaznamenala dvanáct vítězství. „RB7 je vůz s výkonem 750 koní a osmiválcovým motorem o objemu 2 400 cm3, který dokáže točit až 18 tisíc otáček za minutu, váží přibližně 650 kilogramů a dokáže zrychlit na 100 kilometrů v hodině za méně než 3 sekundy,“ dodal Gregory.

Praha jako velká výzva

Vozy formule 1 vyžadují zcela hladký povrch. Podle Gregoryho je proto nezbytné před akcí zkontrolovat kvalitu silnice. „S místními produkčními společnostmi zajistíme i co nejbezpečnější podmínky pro fanoušky,“ zdůraznil.

Velkou výzvou bude také uchladit během horkého srpna motor vozu. Pro tyto účely bude využitý suchý led, doba jízdy bude zároveň omezena na přibližně pět až sedm minut. Přesnou lokalitu akce organizátoři ještě upřesní, již nyní je ale jasné, že se bude konat v samotném srdci metropole.

Pro zájemce, kteří budou chtít mít vůz formule 1 opravdu na dosah, bude spuštěn prodej vstupenek, aby si mohli zajistit místa na tribunách. Další informace bude možné zjistit na začátku června na webu redbull.com.